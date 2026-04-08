So viele Läufer wie nie zuvor beim Linz-Marathon

„Die Vorfreude war groß, die Vorbereitung schlecht,“ sagt Linz’ Bürgermeister Dietmar Prammer. Denn zuerst hatten ihn neue Schuhe Blasen beschert – und dann noch ein Hexenschuss bei der Gartenarbeit! Versucht habe er vieles, geholfen habe nichts, darum muss er den Marathon heuer sausen lassen. Mit dabei ist dafür Vizebürgermeisterin und Sportreferentin Karin Leitner: „Es geht nicht nur um Bewegung, sondern auch ums Feeling, um die Vibrations.“