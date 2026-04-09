Diese Wow-Looks schreiben bereits Modegeschichte!

Looks schon seit Monaten heiß diskutiert

Was Rogers übrigens während des Drehs besonders im Magen lag, war nicht etwa die richtige Outfit-Wahl für die „Teufel trägt Prada“-Stars zu treffen, sondern etwas ganz anderes, wie sie schon vor einigen Monaten der „Page Six“ verraten hatte. Denn zahlreiche Paparazzi-Fotos vom Set wurden umgehend im Netz geteilt und heiß diskutiert. „Es gibt Leute, die mit meiner Arbeit Geld verdienen. Die jedes einzelne Kleidungsstück, das sie tragen, genau beschreiben.“