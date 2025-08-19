Vorteilswelt
Filmrolle ergattert?

Heidi Klum mischt „Der Teufel trägt Prada“ auf

Society International
19.08.2025 16:06
Kehrt Heidi Klum in Teil 2 von „Der Teufel trägt Prada“ zurück?
Kehrt Heidi Klum in Teil 2 von „Der Teufel trägt Prada“ zurück?(Bild: Viennareport)

Heidi Klum mischt gerade das Set von „Der Teufel trägt Prada“ auf. Hat die Model-Beauty etwa ihren nächsten Coup gelandet?

Schon im ersten Teil des Kultfilms hatte Heidi Klum ja einen kleinen Gastauftritt. Damals spielte das Model sich selbst und saß bei einer Modenschau mit Miranda Priestly (Meryl Streep) in der Front Row.

Gut gehütetes Geheimnis
Und wie es scheint, können sich die Fans auf ein Comeback der 52-Jährigen freuen. Denn wie neueste Fotos beweisen, stand sie dieser Tage in Manhattan vor der Kamera – unter anderem gibt es Fotos von Klum im coolen Hosenanzug.

Heidi Klum wurde am Rande des Sets zu „Der Teufel trägt Prada 2“ gesichtet.
Heidi Klum wurde am Rande des Sets zu „Der Teufel trägt Prada 2“ gesichtet.(Bild: Viennareport)

Welche Rolle Heidi in „Der Teufel trägt Prada 2“ bekommen wird, das gilt noch als gut gehütetes Geheimnis. Auf Instagram machte sie ihren Fans jedenfalls schon mal neugierig.

Sehen Sie hier das Posting von Heidi Klum:

Glamour-Rolle für Klum?
Zu einem Clip, in dem sie beim Styling zu sehen ist, schrieb sie den ikonischen Miranda-Priestly-Spruch: „That‘s all“, also „Das ist alles.“ Außerdem wurde Klum im lila Abendkleid fotografiert. Ein Hinweis darauf, dass die Rolle dieses Mal glamouröser – und größer – ausfallen könnte?

Auch Meryl Streep zeigte sich am Set im Blamour-Look.
Auch Meryl Streep zeigte sich am Set im Blamour-Look.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Zuletzt gab es immer mehr Bilder vom „Der Teufel trägt Prada 2“-Set auf, die die Fans des Films wohl in Vorfreude versetzen, etwa von Anne Hathaway als Andy Sachs, aber auch von Meryl Streep als Miranda Priestly. Auch sie wurde zuletzt im Abendkleid am Set fotografiert.

Lesen Sie auch:
Auf den ersten Fotos vom „Der Teufel trägt Prada 2“-Filmset trägt Emily Blunt in ihrer Rolle als ...
„Teufel trägt Prada 2“
Emily Blunt: Ihr Schock-Makeover für Kultrolle
15.08.2025
Die ersten Fotos!
Anne Hathaway wird wieder zu Andy Sachs
22.07.2025

Im kommenden Mai im Kino
Teil 2 soll im Mai 2026 in die Kinos kommen. Details zur Handlung des neuen Films wurden bisher nicht bekanntgegeben.

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
