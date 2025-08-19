Heidi Klum mischt „Der Teufel trägt Prada“ auf

Heidi Klum mischt gerade das Set von „Der Teufel trägt Prada“ auf. Hat die Model-Beauty etwa ihren nächsten Coup gelandet?
Schon im ersten Teil des Kultfilms hatte Heidi Klum ja einen kleinen Gastauftritt. Damals spielte das Model sich selbst und saß bei einer Modenschau mit Miranda Priestly (Meryl Streep) in der Front Row.
Gut gehütetes Geheimnis
Und wie es scheint, können sich die Fans auf ein Comeback der 52-Jährigen freuen. Denn wie neueste Fotos beweisen, stand sie dieser Tage in Manhattan vor der Kamera – unter anderem gibt es Fotos von Klum im coolen Hosenanzug.
Welche Rolle Heidi in „Der Teufel trägt Prada 2“ bekommen wird, das gilt noch als gut gehütetes Geheimnis. Auf Instagram machte sie ihren Fans jedenfalls schon mal neugierig.
Sehen Sie hier das Posting von Heidi Klum:
Glamour-Rolle für Klum?
Zu einem Clip, in dem sie beim Styling zu sehen ist, schrieb sie den ikonischen Miranda-Priestly-Spruch: „That‘s all“, also „Das ist alles.“ Außerdem wurde Klum im lila Abendkleid fotografiert. Ein Hinweis darauf, dass die Rolle dieses Mal glamouröser – und größer – ausfallen könnte?
Zuletzt gab es immer mehr Bilder vom „Der Teufel trägt Prada 2“-Set auf, die die Fans des Films wohl in Vorfreude versetzen, etwa von Anne Hathaway als Andy Sachs, aber auch von Meryl Streep als Miranda Priestly. Auch sie wurde zuletzt im Abendkleid am Set fotografiert.
Im kommenden Mai im Kino
Teil 2 soll im Mai 2026 in die Kinos kommen. Details zur Handlung des neuen Films wurden bisher nicht bekanntgegeben.
