So deckelt Tschechiens Regierung Spritpreise

Deutsche fahren zum Tanken über Grenze

Wegen der vergleichsweise günstigen Spritpreise fahren in letzter Zeit viele Autofahrerinnen und Autofahrer aus dem deutschen Grenzgebiet zum Tanken nach Tschechien. Dabei sind jedoch Zoll-, Steuer- und Gefahrgutrecht zu beachten. In Deutschland kostete ein Liter Diesel am Dienstag um 12 Uhr im Durchschnitt 2,50 Euro, Superbenzin lag bei 2,24 Euro. Die „Bild“ berichtete von einem „täglich neuen Rekordwert“, mit Ausnahme von Ostermontag. In unserem Nachbarland dürfen die Spritpreise einmal täglich erhöht werden.