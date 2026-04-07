So deckelt Tschechiens Regierung Spritpreise

Um gegen die hohen Ölpreise vorzugehen, deckelt Tschechiens Regierung die Spritpreise an den Tankstellen. Das Finanzministerium hat nun die zulässigen Höchstpreise veröffentlicht, die ab dem morgigen Mittwoch gelten.
Sie liegen bei 43,15 Kronen (umgerechnet rund 1,76 Euro) pro Liter Benzin und 49,59 Kronen (umgerechnet 2,02 Euro) pro Liter Diesel. Die Vorgaben sollen aber täglich aktualisiert werden. Wie berichtet, hatte die Regierung in Prag beschlossen, die Margen der Mineralölunternehmen zu begrenzen und die Verbrauchsteuer auf Dieselkraftstoff zu reduzieren. „Das Ziel dieses Maßnahmenpakets ist es, den Anstieg der allgemeinen Treibstoffpreise zu dämpfen und örtliche Preisextreme zu beseitigen“, wurde argumentiert.
Laut Beobachterinnen und Beobachtern dürften sich diese Änderungen vor allem in der Hauptstadt Prag und entlang der Autobahnen auswirken, wo in der Regel die höchsten Preise gezahlt werden. Tschechien verfügt über ein dichtes Tankstellen-Netz. Die größten Betreiber sind der polnische Orlen-Konzern und das ungarische Unternehmen Mol. Der Staatsbetrieb Cepro betreibt zudem 209 Tankstellen unter der Marke Eurooil und 75 unter der Marke Robin Oil.
Deutsche fahren zum Tanken über Grenze
Wegen der vergleichsweise günstigen Spritpreise fahren in letzter Zeit viele Autofahrerinnen und Autofahrer aus dem deutschen Grenzgebiet zum Tanken nach Tschechien. Dabei sind jedoch Zoll-, Steuer- und Gefahrgutrecht zu beachten. In Deutschland kostete ein Liter Diesel am Dienstag um 12 Uhr im Durchschnitt 2,50 Euro, Superbenzin lag bei 2,24 Euro. Die „Bild“ berichtete von einem „täglich neuen Rekordwert“, mit Ausnahme von Ostermontag. In unserem Nachbarland dürfen die Spritpreise einmal täglich erhöht werden.
In Österreich sind die Preise am Montag ebenfalls wieder angestiegen. Ein Liter Diesel kostete laut aktuellen Zahlen der Regulierungsbehörde E-Control im österreichweiten Schnitt 2,188 Euro, bei Super waren es 1,754 Euro pro Liter. Die Preise sind damit ähnlich wie jene, die am Mittwoch in Tschechien gelten. Hierzulande dürfen Tankstellen die Spritpreise nur am Montag, Mittwoch und Freitag anheben, Senkungen sind wie in Deutschland auch jederzeit möglich.
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