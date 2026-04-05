Forderungen nach einem Tempolimit werden lauter

Regierung dagegen, aber Fachleute dafür

Im Gegensatz zu einigen Regierungsmitgliedern sprechen sich Fachleute eher für ein Tempolimit aus. Diese Maßnahmen wäre „kurzfristig und sehr wirksam“, sagte etwa Umweltökonomin Sigrid Stagl im Ö1-„Mittagsjournal“. Zudem brächte sie nicht nur den Vorteil, den Spritverbrauch zu reduzieren, weitere Vorteile seien eine geringere Lärmbelastung und mehr Verkehrssicherheit. Auch die Internationale Energieagentur (IEA) hat den Regierungen bereits empfohlen, die Tempolimits herunterzusetzen.