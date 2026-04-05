Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Steigende Spritpreise

Forderungen nach einem Tempolimit werden lauter

Innenpolitik
05.04.2026 19:20
Seit dem Krieg im Iran sind die Spritpreise weltweit gestiegen. Österreichs ...
Seit dem Krieg im Iran sind die Spritpreise weltweit gestiegen. Österreichs Wirtschaftsministerium hat nun wieder Tempolimits in die Debatte gebracht.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Katharina Wurzer
Von Katharina Wurzer

Am gestrigen Ostersamstag kostete ein Liter Diesel bundesweit durchschnittlich 2,172 Euro. Für einen Liter Superbenzin mussten 1,765 Euro bezahlt werden, wie aus Daten der Regulierungsbehörde E-Control hervorgeht. Österreichs Wirtschaftsministerium hat nun bekannt gegeben, Tempolimits nicht kategorisch auszuschließen.

0 Kommentare

Bei einer Verschärfung der Lage könne man diese anwenden, hieß es am Samstag. Allerdings wäre nicht ein einzelner Hebel entscheidend, sondern ein Maßnahmenbündel, teilten Vertreterinnen und Vertreter des Wirtschaftsministeriums mit. Man bereite einzelne Schritte gegen die hohen Spritpreise vor, die im Ernstfall angewandt werden könnten.

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und andere Regierungsmitglieder hatten einer Geschwindigkeitsbegrenzung bisher allerdings eine Abfuhr erteilt. Ein Treibstoffmangel zeichne sich derzeit nicht ab, hatte es etwa aus dem Verkehrsministerium Ende März geheißen. Daher gebe es auch kein Tempolimit oder gar Fahrverbote.

Man rufe aber die Bevölkerung auf, unnötige Autofahrten zu vermeiden, und sich zu überlegen, wie der individuelle Energieverbrauch gesenkt werden könne. Vorausschauendes Fahren, gleichmäßiges Tempo und sanftes Beschleunigen wurde empfohlen, auch seitens der Mobilitätsclubs. 

Zitat Icon

Alles, was freiwillig für das Energiesparen getan werden kann, ist sicher gut und richtig. Wer sein Tempo reduziert, leistet einen Beitrag für sich selbst.

Bundeskanzler Christian Stocker zur „Krone“

Regierung dagegen, aber Fachleute dafür
Im Gegensatz zu einigen Regierungsmitgliedern sprechen sich Fachleute eher für ein Tempolimit aus. Diese Maßnahmen wäre „kurzfristig und sehr wirksam“, sagte etwa Umweltökonomin Sigrid Stagl im Ö1-„Mittagsjournal“. Zudem brächte sie nicht nur den Vorteil, den Spritverbrauch zu reduzieren, weitere Vorteile seien eine geringere Lärmbelastung und mehr Verkehrssicherheit. Auch die Internationale Energieagentur (IEA) hat den Regierungen bereits empfohlen, die Tempolimits herunterzusetzen.

Die Freiheitlichen sprechen sich erwartungsgemäß gegen diesen Schritt aus. „Auf der übergroßen XXXL-Regierungsbank herrscht offenbar kein Bewusstsein dafür, dass am Land nicht die Straßenbahn oder U-Bahn vor der Tür hält und öffentliche Verkehrsmittel daher keine Alternative zum Auto sind, weil sie schlichtweg vielerorts gar nicht zur Verfügung stehen“, sagte etwa Verkehrssprecher Christian Hafenecker.

Lesen Sie auch:
Österreichs Finanzminister Markus Marterbauer
Brief mit EU-Kollegen
Spritpreise: Marterbauer will Übergewinnsteuer
04.04.2026
Kritik an Drahtseilakt
Spritpreisbremse könnte zum Bumerang werden
04.04.2026
Krone Plus Logo
Kanzler im Interview
„Kickls Freunde lösten unsere Energiekrisen aus“
02.04.2026

Maßnahme gab es in den 70er-Jahren
Im Herbst 1973 war Rohöl aufgrund des Jom-Kippur-Kriegs schlagartig knapp und teuer geworden. Damals setzte die Regierung auf Energiesparen, etwa durch autofreie Tage, die Einführung der Energieferien (heute Semesterferien) und auch Tempo 100 auf Österreichs Autobahnen. Laut Berichten war die Geschwindigkeitsbegrenzung bereits damals nicht beliebt.

Diskutiert wurden zuletzt unter anderem auch eine Übergewinnsteuer auf Energiekonzerne und der Ausbau erneuerbarer Energien, um globale Abhängigkeiten zu reduzieren. Seit wenigen Tagen gilt hierzulande eine vorübergehende Spritpreisbremse (bis Ende April), die den Preis für Treibstoff um zehn Cent pro Liter reduzieren soll. Erreicht werden soll das durch eine Steuersenkung sowie eine Margenbegrenzung bei großen Tankstellen. Viele Fachleute halten die Wirksamkeit für gering.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
05.04.2026 19:20
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Im deutschen Saarbrücken ist ein junger Mann (22) durch Polizeischüsse verletzt worden und ...
Auf Beamte zugefahren
Deutscher (22) durch Schüsse der Polizei getötet
Ein solches US-Kampfflugzeug des Typs F-15E hat der Iran am Freitag abgeschossen.
Trump in Erklärungsnot
Zwei US-Jets abgestürzt: Was wir bisher wissen
Sängerin Melanie „Mel B“ Brown (Archivbild) hat einer Wiedervereinigung der Spice Girls eine ...
Spice-Girls-Doku?
Mel B: „Haben alle irgendwann darüber nachgedacht“
In Slowenien ist das Tanken tendenziell noch günstiger als in Österreich. (Symbolbild)
Urlauber, aufgepasst:
Bei diesen Nachbarn ist das Tanken noch billiger
Wer spricht wohl am liebsten über Gendern und „Wokeness“? Eine parlamentarische Anfrage ...
Überraschende Zahlen
Diese Partei macht Gendern am häufigsten zum Thema

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Spritpreisbremse ist nach nur 24 Stunden verpufft
105.112 mal gelesen
Den Donnerstag nutzten die Österreicher, um den Tank nach Inkrafttreten der Spritpreisbremse bis ...
Steiermark
Geboren mit 372 Gramm: Hoffnung für Baby Selina
91.142 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die junge Zwillingsmama mit ihrer kleinen Selena 
Salzburg
Auf dieses Material fährt Kristoffersen jetzt ab
88.709 mal gelesen
Frisch aus dem Shop: Der Wahl-Salzburger mit seinem italienischen Gravelbike.
Innenpolitik
Spritpreise: Marterbauer will Übergewinnsteuer
1612 mal kommentiert
Österreichs Finanzminister Markus Marterbauer
Außenpolitik
Sprengstoff! Orbán beruft Verteidigungsrat ein
1359 mal kommentiert
Orbán bangt um seinen Platz an der Regierungsspitze.
Innenpolitik
Forderungen nach einem Tempolimit werden lauter
1356 mal kommentiert
Seit dem Krieg im Iran sind die Spritpreise weltweit gestiegen. Österreichs ...
Mehr Innenpolitik
Rettungsaktion im Iran
Militärkrimi: US-Soldat schwer verletzt in Kuwait
Steigende Spritpreise
Forderungen nach einem Tempolimit werden lauter
Krone Plus Logo
Jackerl-Sager & Co.
Das ist Österreichs frechste Staatssekretärin
Mitten im Wahlkampf
Sprengstoff! Orbán beruft Verteidigungsrat ein
Hoffnung Impfgegner
Neuer Anlauf für ein gelbes Experiment im Land
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf