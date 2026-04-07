Kerosin an Flughäfen knapp: AUA bleibt gelassen

Nach einem ersten Alarm am Wochenende hat das aeronautische Informationssystem NOTAM eine weitere Warnmeldung veröffentlicht. Betroffen ist nun auch der Flughafen der süditalienischen Hafenstadt Brindisi. Dort können Airlines derzeit kein reguläres Auftanken mehr durchführen. Stattdessen müssen Fluggesellschaften den benötigten Treibstoff bereits am vorherigen Abflugort einplanen.