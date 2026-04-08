In Oberndorf bringt die Lokalbahn Pendlern Staus

Wesentlich später als angekündigt werden die Baustellen an den Übergängen der Lokalbahn in Oberndorf fertig. Statt Karfreitag steht jetzt der 17. April im Kalender. Vor allem Pendler, die mit dem Auto unterwegs sind, haben deshalb mit Verzögerungen und täglichen Staus zu kämpfen. Besonders hart trifft es jene, die durch das Zentrum und über die Brücke nach Laufen müssen.