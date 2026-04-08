In Oberndorf bringt die Lokalbahn Pendlern Staus

Um mehr als zwei Wochen verzögern sich in Oberndorf die Baustellen an den Übergängen der Lokalbahn. Anstatt wie geplant am Karfreitag, werden diese nun erst mit dem 17. April fertiggestellt. Bürgermeister Georg Djundja appelliert an die Verantwortlichen, Pläne auch einzuhalten.
Wesentlich später als angekündigt werden die Baustellen an den Übergängen der Lokalbahn in Oberndorf fertig. Statt Karfreitag steht jetzt der 17. April im Kalender. Vor allem Pendler, die mit dem Auto unterwegs sind, haben deshalb mit Verzögerungen und täglichen Staus zu kämpfen. Besonders hart trifft es jene, die durch das Zentrum und über die Brücke nach Laufen müssen.
„Grundsätzlich begrüßen wir den Ausbau der Lokalbahn“, sagt Oberndorfs SPÖ-Bürgermeister Georg Djundja. Ihm sei bewusst, dass das zu Einschränkungen führen könne, aber: „Umso wichtiger ist es, dass die Verantwortlichen die angekündigten Zeitpläne der Baustellen auch verlässlich einhalten.“
Auf Nachfrage räumen die Salzburg Linien ein, dass die Pläne „sehr sportlich“ gewesen seien – und von der „ausführenden Baufirma leider nicht ganz eingehalten werden konnten“.
Die Lokalbahn selbst betreffe dieses Problem allerdings nicht. Autofahrer hingegen spüren diese Verzögerungen noch länger.
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