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Böschung fing Feuer

Im Pinzgau brannte es entlang der Bahnstrecke

Salzburg
06.04.2026 17:00
Feuerwehren aus Bruck und Zell am See waren im Einsatz.
Feuerwehren aus Bruck und Zell am See waren im Einsatz.(Bild: Feuerwehr Bruck)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Am Ostersonntag musste die Feuerwehr Bruck zu einem Böschungsbrand an der Zugstrecke ausrücken. Dieser war entlang der Gleise zwischen Gries und Zell am See in Salzburg ausgebrochen. Insgesamt waren 54 Feuerwehrleute am Einsatz beteiligt.

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Wie die Feuerwehr Bruck berichtet, konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Auch die Löscharbeiten gingen zügig voran.

Im Einsatz war auch die Feuerwehr aus dem Lungauer Ramingstein. Sie halfen den steirischen Kollegen bei einem Waldbrand in der Gemeinde Predlitz.

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Salzburg
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