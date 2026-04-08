„Wir waren’s nicht, es war der Bürgermeister!“

„Kein Beitrag zur Entspannung“

Für die SPÖ scheint der von ihr stets propagierte Wohnungsnotstand in der Stadt in diesem Fall nicht zu gelten. „Wenn Wohnprojekte, auch studentische, in unserer Stadt entstehen, ist es wichtig, dass sie nicht nur quantitativ gut aussehen, sondern auch lebenswert und leistbar sind“, sagt Daniela Hackl, SPÖ-GR und Jugendsprecherin: „Maximal verdichtete Verbauungen von Erholungsflächen, die Nutzungskonflikte mit sich bringen, welche man schon von vornherein vorhersehen kann, sind kein Beitrag zu einer nachhaltigen Entspannung am Wohnungsmarkt. Im Gegenteil, fördern doch solche Projekte prekäre und angespannte Wohnverhältnisse.“