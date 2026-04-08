Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Grüne zur Heim-Causa

„Wir waren’s nicht, es war der Bürgermeister!“

Tirol
08.04.2026 11:10
Die katholisch geprägte Akademikerhilfe betreibt das bestehende Studentenheim in der ...
Die katholisch geprägte Akademikerhilfe betreibt das bestehende Studentenheim in der Maximilianstraße mit rund 100 Plätzen. Weitere 100 wären geplant gewesen.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Philipp Neuner
Von Philipp Neuner

Nach dem Aus für das Studentenheim Maximilianstraße in bester Innenstadtlage in Innsbruck erläutert der grüne Gemeinderatsklub, wieso er sich Bürgermeister Anzengruber letztlich geschlagen geben musste. Eine ablehnende Haltung nahm auch die SPÖ ein – obwohl sie sonst immer die Wohnungsnot in Innsbruck anprangert. 

0 Kommentare

Klimaschützer und Anrainer killten Wohnprojekt im Innenhof, titelte die „Krone“ unlängst zu einem Bericht über ein fix und fertig geplantes und mit der Stadt abgestimmtes Projekt eines Studentenheims in der Maximilianstraße. Das sorgte für Druck der grünen Basis auf die Parteispitze: Wie kann es sein, dass die Grünen im Gemeinderat ein derartiges Projekt ablehnen? Ihre eigene Stadträtin Janine Bex hatte ja ihre ablehnende Haltung mit Klimaschutz begründet.

Keine Gesprächsbereitschaft im Bürgermeisterbüro
Nun zeigt sich: Dies geschah wohl aufgrund eines Neins aus dem Bürgermeisterbüro: „Wir haben uns bis zuletzt dafür eingesetzt, dieses Projekt zu realisieren, fanden dafür jedoch keine Mehrheit bei unseren Koalitionspartnern JA und SPÖ“, so Klubobmann Dejan Lukovic zur „Krone“.

Zitat Icon

Das Projekt hätte den Wohnungsmarkt entlastet und leistbaren Wohnraum für Studierende geschaffen – sozial wie auch ökologisch verträglich.

Dejan Lukovic, Grüner Klubobmann

Bild: Christof Birbaumer

„Wir waren dem Projekt gegenüber stets offen und haben auch das Engagement des Projektwerbers ausdrücklich anerkannt, ein qualitätsvolles und städtebaulich verträgliches Vorhaben zu entwickeln.“ Man sei mit den Planern in engem Austausch gestanden und habe sogar Begehungen organisiert, „um eine möglichst verträgliche Umsetzung zu begleiten. Umso bedauerlicher ist es, dass der Bürgermeister das Gespräch letztlich klar abgelehnt und dem Projekt eine Absage erteilt hat“, erläutert Lukovic.

Betonung auf Qualität
„Dieses Studierendenheim hätte trotz mikroklimatischer Herausforderungen einen positiven Mehrwert für die Stadt geboten. Insbesondere im Vergleich zu vielen anderen Innenhofverbauungen, die allzu oft auf vollständig versiegelten Flächen oder ehemaligen Parkplätzen entstehen, wäre hier ein qualitativer Zugang verfolgt worden“, bedauert Lukovic die ablehnende Haltung von BM Hannes Anzengruber. „Das Projekt hätte den Wohnungsmarkt entlastet und leistbaren Wohnraum für Studierende geschaffen – sozial wie auch ökologisch verträglich.“

In der Koalition habe man sich darauf verständigt, „künftig noch strengere Maßstäbe in Bezug auf ökologische und klimatische Verträglichkeit bei Innenhofentwicklungen anzulegen. Vor diesem Hintergrund konnten wir der gewählten Vorgangsweise letztlich zustimmen“.

Lesen Sie auch:
Die Pläne für ein Studentenheim im Innenhof des ehemaligen Klosters liegen auf Eis.
Info-Sperre erteilt
Aus für Studentenheim: Bürgermeister wortkarg
02.04.2026
Wohnnot in Innsbruck
Unverständnis über Blockade bei Studierendenheim
01.04.2026
Krone Plus Logo
In Innenstadtlage
Klimaschützer und Anrainer „killen“ Studentenheim
31.03.2026

„Kein Beitrag zur Entspannung“ 
Für die SPÖ scheint der von ihr stets propagierte Wohnungsnotstand in der Stadt in diesem Fall nicht zu gelten. „Wenn Wohnprojekte, auch studentische, in unserer Stadt entstehen, ist es wichtig, dass sie nicht nur quantitativ gut aussehen, sondern auch lebenswert und leistbar sind“, sagt Daniela Hackl, SPÖ-GR und Jugendsprecherin: „Maximal verdichtete Verbauungen von Erholungsflächen, die Nutzungskonflikte mit sich bringen, welche man schon von vornherein vorhersehen kann, sind kein Beitrag zu einer nachhaltigen Entspannung am Wohnungsmarkt. Im Gegenteil, fördern doch solche Projekte prekäre und angespannte Wohnverhältnisse.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
08.04.2026 11:10
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

„Ich dachte, ich träume“: Die Begegnung mit dem Riemenfisch ist für die Meeresbiologin wohl ...
Surrealer Moment
Taucherin trifft plötzlich auf Weltuntergangsfisch
Eine solche Aussicht hatten noch nicht viele Menschen in der Geschichte. 
Crew ist überwältigt
„Artemis II“ liefert jetzt atemberaubende Bilder
Im deutschen Saarbrücken ist ein junger Mann (22) durch Polizeischüsse verletzt worden und ...
Auf Beamte zugefahren
Deutscher (22) durch Schüsse der Polizei getötet
Ein solches US-Kampfflugzeug des Typs F-15E hat der Iran am Freitag abgeschossen.
Trump in Erklärungsnot
Zwei US-Jets abgestürzt: Was wir bisher wissen
Sängerin Melanie „Mel B“ Brown (Archivbild) hat einer Wiedervereinigung der Spice Girls eine ...
Spice-Girls-Doku?
Mel B: „Haben alle irgendwann darüber nachgedacht“
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Warum sich jetzt mehr Menschen ORF-Beitrag sparen
138.599 mal gelesen
Krone Plus Logo
Jetzt lassen sich die Kosten fürs Fernsehen leichter kappen.
Österreich
Stich- und Schusswunden: Frau (38) tot aufgefunden
135.855 mal gelesen
Die Tat hat sich am Ostersonntag in Sooß zugetragen.
Außenpolitik
Trumps „vernichtender Angriff“ vorerst vom Tisch
127.798 mal gelesen
Trump drohte, Vance und Pakistan verhandelten – mit Erfolg: Ein Angriff auf den Iran ist derzeit ...
Außenpolitik
Trumps „vernichtender Angriff“ vorerst vom Tisch
1550 mal kommentiert
Trump drohte, Vance und Pakistan verhandelten – mit Erfolg: Ein Angriff auf den Iran ist derzeit ...
Wirtschaft
Trump: „Öffnet verdammte Straße, ihr Mistkerle!“
1266 mal kommentiert
Die Straße von Hormuz steht aktuell im Zentrum des Konflikts.
Außenpolitik
Trump: Ohne Deal wird „ganze Zivilisation sterben“
1094 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump hat dem Iran damit gedroht, dass die „ganze Zivilisation sterben“ ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf