Vorwürfe gegen Jackson: „Zog mir Shorts runter“

„Angst und Verwirrung“

Die britische „Daily Mail“ veröffentlichte kürzlich Fotos zu dem Fall. Unter anderem sieht man darauf den damals neunjährigen Dominic auf einem Bett neben dem Popstar sitzen. „Ich sehe Angst und Verwirrung“, sagte dieser mit Blick auf die Bilder. Er berichtete zudem von einem Gefühl der Trauer, Wut, aber auch Hilflosigkeit über all das, was er als Kind durchstehen musste.