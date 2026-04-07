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Klage eingereicht

Vorwürfe gegen Jackson: „Zog mir Shorts runter“

Society International
07.04.2026 15:49
Eine Familie aus dem Umfeld von Michael Jackson erhob jetzt neue, schwere Vorwürfe gegen den ...
Eine Familie aus dem Umfeld von Michael Jackson erhob jetzt neue, schwere Vorwürfe gegen den 2009 verstorbenen „King of Pop“.(Bild: AFP/TIMOTHY A. CLARY)
Porträt von krone.at
Von krone.at

17 Jahre nach seinem Tod erhebt eine Familie aus dem engen Umfeld von Michael Jackson neue, schwere Vorwürfe gegen den „King of Pop“. Die Geschwister behaupten, sie seien über Jahre von dem Sänger missbraucht worden.

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Viele Jahre lang zählte die Familie Cascio zum engen Umfeld des 2009 verstorbenen Michael Jackson. Jetzt erschüttern schwere Vorwürfe, die die mittlerweile erwachsenen Cascio-Kinder gegen den „King of Pop“ erheben, die Jackson-Familie. Dominic Cascio und seine Geschwister haben in Los Angeles Klage eingereicht. Darin behaupten sie, Jackson habe sie über Jahre hinweg missbraucht und manipuliert.

„Angst und Verwirrung“
Die britische „Daily Mail“ veröffentlichte kürzlich Fotos zu dem Fall. Unter anderem sieht man darauf den damals neunjährigen Dominic auf einem Bett neben dem Popstar sitzen. „Ich sehe Angst und Verwirrung“, sagte dieser mit Blick auf die Bilder. Er berichtete zudem von einem Gefühl der Trauer, Wut, aber auch Hilflosigkeit über all das, was er als Kind durchstehen musste.

Schon in den 90er-Jahren wurden erstmals Vorwürfe gegen Michael Jackson laut. Damals verteidigte ...
Schon in den 90er-Jahren wurden erstmals Vorwürfe gegen Michael Jackson laut. Damals verteidigte die Familie Cascio den „King of Pop“. Doch jetzt gingen sie mit schweren Vorwürfen an die Öffentlichkeit.(Bild: AFP/STR)

Wie er und seine Geschwister schilderten, hätten die Übergriffe von Jackson zu unterschiedlichen Zeitpunkten an verschiedenen Orten stattgefunden. „Er zog mir einfach die Shorts runter“, erinnerte sich sein Bruder Aldo an einen dieser angeblichen Vorfälle in Zusammenhang mit Jackson. 

„Gehirnwäsche“ unterzogen?
In der Klage wird zudem davon berichtet, dass der Sänger die Geschwister „gedrängt, manipuliert und kontrolliert“ habe. Sogar von „Gehirnwäsche“ ist die Rede. 

Die Vorwürfe sind Teil eines laufenden Zivilverfahrens und bislang nicht gerichtlich bewiesen. Die Fotos, die die „Daily Mail“ veröffentlichte, lassen zudem keinen Rückschluss auf ein mögliches Fehlverhalten zu.

Jackson-Anwalt weist Vorwürfe vehement zurück
Pikant: Die Familie Cascio zählte ab den 80er-Jahren zum inneren Kreis von Michael Jackson, die Kinder waren oft alleine bei Jackson auf der Neverland-Ranch zu Gast. Doch die Familie hielt stets zum „King of Pop“ – nicht nur, als in den 90er-Jahren erstmals Vorwürfe gegen ihn laut wurden, sondern auch in einem TV-Interview nach dem Tod Jacksons 2009.

Die Geschwister waren früher oft auf Michael Jackson Neverland-Ranch zu Gast.
Die Geschwister waren früher oft auf Michael Jackson Neverland-Ranch zu Gast.(Bild: APA-Images / AP / Carolyn Kaster)

Das betonte nun auch Anwalt Marty Singer, der den Jackson-Nachlass vertritt. Er nannte die Klage der Cascios im Gespräch mit der „Daily Mail“ zudem einen „verzweifelten Versuch, an Geld zu kommen“. 

„Erpressungsforderung im vergangenen Sommer“
Denn bereits 2019 hatten die Cascios Vorwürfe gegen Jackson erhoben und im Zuge einer Einigung mehrere Millionen Dollar erhalten. Nun will die Familie diese Vereinbarung für nichtig erklären lassen. Wie es heißt, sollen die Cascios darin eine unrechtmäßige Regelung zur Vertuschung sehen.

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Auch hier widersprach Singer übrigens vehement und unterstrich: „Der Grund, warum dieser Fall jetzt vorangetrieben wird, ist eine Erpressungsforderung über 213 Millionen Dollar im vergangenen Sommer.“ 

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