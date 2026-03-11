Janet Jackson (59) dreht bei „Michael“-Film durch

Film für Fans

Die Mehrheit habe Jermaine unterstützt, der als Co-Produzent in die Produktion des Films eingebunden gewesen war. Familieninsider sagen, Jermaine sehe das Projekt privat als einen Moment der Wiedergutmachung für die Marke Jackson – und als die größte Chance seit Michaels Tod im Jahr 2009, wieder eine Verbindung zu Fans herzustellen. Ein Familienmitglied: „Es geht nicht nur um Michael, es geht auch um uns. Es geht um unser Vermächtnis.“