Janet Jackson (59) dreht bei „Michael“-Film durch

Der Jackson-Clan war heimlich zu einer privaten Vorführung des neuen Kinofilms über den „King of Pop“ zusammengekommen. Aus dem vergnüglichen Familienabend wurde jedoch eine lautstarke Auseinandersetzung.
In dem Film „Michael“, der am 24. April weltweit in die Kinos kommt, spielt Jermaine Jacksons Sohn Jaafar (29) seinen legendären Onkel.
Anfangs sei die Stimmung unter den mehr als 60 Mitgliedern der Jacksons bestens gewesen. Ein Insider verriet „Page Six“, dass man gelacht, geklatscht und sich vor Spannung in den Sitzen nach vorn gelehnt habe. So sehr habe man bei „Jackos“ Aufstieg vom Wunderkind aus Gary (Indiana) bis hin zum berühmtesten Entertainer der Welt mitgefiebert.
Am Ende des Films kippte die Stimmung
Doch wenige Minuten, nachdem am Ende die Lichter wieder angegangen waren, kippte die Stimmung dramatisch. Schuld daran war ausgerechnet Janet Jackson. Die 59-Jährige begann laut mehreren Anwesenden, den Film mit schonungslosen Spitzen auseinanderzunehmen. Die Diva soll zu fast jeder Szene etwas Negatives gesagt haben.
„Die Schauspielerei, das Make-up, wie die Darsteller gesprochen haben, sogar wie sie gegangen sind – alles war schlecht. Es war Janets Art zu zeigen, dass sie mit dem Film nicht einverstanden ist.“ Der Moment habe die tiefen Risse offengelegt, die seit Jahren unter der Oberfläche des Clans schwelen.
Bekanntlich gibt es Spannungen zwischen den Geschwistern, Cousins und Beratern, die sich uneinig darüber sind, wie das Imperium des verstorbenen Sängers fortgeführt werden soll.
„Du bist nur neidisch“
Irgendwann habe Jermaine (71) genug von Janets abfälliger Tirade gehabt und seine Schwester scharf zur Rede gestellt. Der Familieninsider: „Er sagte zu ihr ‘Du bist einfach nur neidisch und willst es uns verderben.‘" Besonders die anwesenden jüngeren Familienmitglieder, die zuvor noch nie einen offenen Streit zwischen Michaels Geschwistern erlebt hatten, seien „geschockt“ gewesen, heißt es.
Film für Fans
Die Mehrheit habe Jermaine unterstützt, der als Co-Produzent in die Produktion des Films eingebunden gewesen war. Familieninsider sagen, Jermaine sehe das Projekt privat als einen Moment der Wiedergutmachung für die Marke Jackson – und als die größte Chance seit Michaels Tod im Jahr 2009, wieder eine Verbindung zu Fans herzustellen. Ein Familienmitglied: „Es geht nicht nur um Michael, es geht auch um uns. Es geht um unser Vermächtnis.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.