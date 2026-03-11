Vorteilswelt
Clan zeigt tiefe Risse

Janet Jackson (59) dreht bei „Michael“-Film durch

Society International
11.03.2026 08:00
Janet Jackson deutlich besser gelaunt (Konzert im Jahr 2025)
Janet Jackson deutlich besser gelaunt (Konzert im Jahr 2025)(Bild: AFP/2025 Getty Images)
Porträt von Christian Thiele
Von Christian Thiele

Der Jackson-Clan war heimlich zu einer privaten Vorführung des neuen Kinofilms über den „King of Pop“ zusammengekommen. Aus dem vergnüglichen Familienabend wurde jedoch eine lautstarke Auseinandersetzung.

In dem Film „Michael“, der am 24. April weltweit in die Kinos kommt, spielt Jermaine Jacksons Sohn Jaafar (29) seinen legendären Onkel.

Anfangs sei die Stimmung unter den mehr als 60 Mitgliedern der Jacksons bestens gewesen. Ein Insider verriet „Page Six“, dass man gelacht, geklatscht und sich vor Spannung in den Sitzen nach vorn gelehnt habe. So sehr habe man bei „Jackos“ Aufstieg vom Wunderkind aus Gary (Indiana) bis hin zum berühmtesten Entertainer der Welt mitgefiebert.

Am Ende des Films kippte die Stimmung
Doch wenige Minuten, nachdem am Ende die Lichter wieder angegangen waren, kippte die Stimmung dramatisch. Schuld daran war ausgerechnet Janet Jackson. Die 59-Jährige begann laut mehreren Anwesenden, den Film mit schonungslosen Spitzen auseinanderzunehmen. Die Diva soll zu fast jeder Szene etwas Negatives gesagt haben.

Michael Jackson am Gipfel seines Erfolgs. Der Weg an die Spitze war steinig und verlangte seinen ...
Michael Jackson am Gipfel seines Erfolgs. Der Weg an die Spitze war steinig und verlangte seinen vollen Einsatz – über Jahrzehnte hinweg,(Bild: AFP/STR)

„Die Schauspielerei, das Make-up, wie die Darsteller gesprochen haben, sogar wie sie gegangen sind – alles war schlecht. Es war Janets Art zu zeigen, dass sie mit dem Film nicht einverstanden ist.“ Der Moment habe die tiefen Risse offengelegt, die seit Jahren unter der Oberfläche des Clans schwelen.

Bekanntlich gibt es Spannungen zwischen den Geschwistern, Cousins und Beratern, die sich uneinig darüber sind, wie das Imperium des verstorbenen Sängers fortgeführt werden soll.

„Du bist nur neidisch“
Irgendwann habe Jermaine (71) genug von Janets abfälliger Tirade gehabt und seine Schwester scharf zur Rede gestellt. Der Familieninsider: „Er sagte zu ihr ‘Du bist einfach nur neidisch und willst es uns verderben.‘" Besonders die anwesenden jüngeren Familienmitglieder, die zuvor noch nie einen offenen Streit zwischen Michaels Geschwistern erlebt hatten, seien „geschockt“ gewesen, heißt es.

Film für Fans
Die Mehrheit habe Jermaine unterstützt, der als Co-Produzent in die Produktion des Films eingebunden gewesen war. Familieninsider sagen, Jermaine sehe das Projekt privat als einen Moment der Wiedergutmachung für die Marke Jackson – und als die größte Chance seit Michaels Tod im Jahr 2009, wieder eine Verbindung zu Fans herzustellen. Ein Familienmitglied: „Es geht nicht nur um Michael, es geht auch um uns. Es geht um unser Vermächtnis.“

Society International
11.03.2026 08:00
