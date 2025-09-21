Hatte Tochter Lisa Marie Sex mit Michael Jackson?

Priscilla Presley sorgt wieder für Schlagzeilen! In ihren neuen Memoiren „Softly, As I Leave You: Life After Elvis“ enthüllt die 80-Jährige intime Details über die Ehe ihrer Tochter Lisa Marie Presley mit Michael Jackson.
„Ich fragte sie, ob sie eine körperliche Beziehung hatten“, schreibt Priscilla laut einem Auszug der „Sun“. „Wie viele andere war ich mir nicht sicher.“ Lisa Marie soll geantwortet haben: „Ja.“
Priscilla macht keinen Hehl daraus, dass sie von der Ehe 1994 bis 1996 alles andere als begeistert war: „Ich war entsetzt über die Ehe. Ich wusste in meinen Knochen, dass Michael nicht Lisa Marie heiratete, sondern die Presley-Dynastie.“
Priscilla Presley
Lisa Marie glaubte an seine Unschuld
Die Elvis-Ex deckt auf, dass Jackson damals „gute Publicity“ suchte, nachdem ihm Kindesmissbrauch vorgeworfen wurde – Anschuldigungen, die er vehement bestritt. Priscilla berichtet, dass ihre Tochter an seine Unschuld glaubte, während Michael sie offenbar schon früh manipulierte: „Die kindliche Unschuld, die er zeigte, war Teil seiner öffentlichen Maske.“
Jackson wollte Baby mit Lisa Marie
Die Memoiren werfen auch ein Licht auf die Dynamik zwischen Jackson und Priscilla: Er vermied Treffen mit ihr, „war bei Familienfeiern lieber unter Kindern als Erwachsenen“ und wollte offenbar ein Kind mit Lisa Marie, während Priscilla sie bat, eine Schwangerschaft aufzuschieben. Als Lisa Marie 1996 die Scheidung einreichte, habe sie „praktisch Elvis‘ Seufzer der Erleichterung“ gehört.
Priscilla berichtet in ihrem Buch zudem von neuen Details zu Lisa Maries Tod 2023 und erinnert sich an ihre eigene Romanze mit Robert Kardashian.
Die Memoiren erscheinen am 23. September und versprechen weitere brisante Einblicke in das Leben der Presley-Familie und die turbulente Beziehung zu Michael Jackson.
