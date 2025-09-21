Hatte Tochter Lisa Marie Sex mit Michael Jackson?

Jackson wollte Baby mit Lisa Marie

Die Memoiren werfen auch ein Licht auf die Dynamik zwischen Jackson und Priscilla: Er vermied Treffen mit ihr, „war bei Familienfeiern lieber unter Kindern als Erwachsenen“ und wollte offenbar ein Kind mit Lisa Marie, während Priscilla sie bat, eine Schwangerschaft aufzuschieben. Als Lisa Marie 1996 die Scheidung einreichte, habe sie „praktisch Elvis‘ Seufzer der Erleichterung“ gehört.