Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Digitales Amt

Senioren plagen sich noch sehr mit der ID-Austria

Burgenland
31.03.2026 06:00
Oft helfen geduldige Verwandte und Freunde Älteren beim Zugang.
Oft helfen geduldige Verwandte und Freunde Älteren beim Zugang.(Bild: stock.adobe.com null)
Porträt von Bettina Mader
Von Bettina Mader

Beim Online-Zugang zu den Ämtern brauchen viele ältere Menschen Hilfe. Pensionisten-Organisationen beraten und begleiten zum Thema, setzen sich aber gleichzeitig weiterhin für den analogen Zugang ein. 

0 Kommentare

Das Digitale Amt sollte Behördengänge für alle Bürger einfacher machen, verschlimmert aber bei den meisten Senioren nur die Falten auf der Stirn. Die ID-Austria als Zugang zum Online-Steuerausgleich muss auf der Gemeinde beantragt werden. Um sie anzuwenden, ist ein Smartphone zu wenig, es braucht auch ein Zweitgerät. Selbst Pensionisten, die über beides verfügen, fühlen sich technisch nicht immer sattelfest. Und nicht jeder hat Enkelkinder, hilfreiche Freunde oder gute Nachbarn, die helfen.

Verpflichtung der Gemeinden
Der Landesobmann des ÖVP-nahen Seniorenbundes, Rudolf Strommer, rät: „Die Gemeinden sind verpflichtet, bei der ID-Austria zu helfen. Dafür bekommen sie sogar eine Abgeltung aus dem Finanzausgleich.“

Rudolf Strommer, Burgenländischer Seniorenbund
Rudolf Strommer, Burgenländischer Seniorenbund(Bild: bgld. Seniorenbund)

Wer zusätzliche Hilfe braucht, kann sich auch beim Seniorenbund melden. Strommer: „Wir haben Beratungstage – der nächste ist am 13. April. Da bekommt man nach einem Erstkontakt auch Anleitungen, wenn es nötig ist.“ Weitere Informationen darüber gibt es in der Mitgliederzeitung.

Es gibt keine Verpflichtung zum Steuerausgleich online
 Grundsätzlich pocht der Seniorenbund darauf, dass Behördenwege weiterhin auch analog möglich sein müssen, so Strommer: „Niemand ist verpflichtet, den Steuerausgleich online zu machen, alles geht auch schriftlich – da lege ich schon Wert drauf, so wie unsere Präsidentin Ingrid Korosec auch dahintersteht.“ Grundsätzlich sieht Strommer ältere Personen in der digitalen Welt besonders benachteiligt. 

Für das Recht auf analoge Behördenwege tritt auch der SPÖ-nahe Pensionistenverband ein. Derzeit versucht die Organisation Schulungen auf Bezirksebene einzufädeln, wie Landessekretär Helmut Schuster ausführt: „Im Rahmen des Burgenländischen Seniorenbeirates wurde beschlossen, dass das über die Bezirkshauptmannschaften passieren soll.“

Helmut Schuster, Pensionistenverband Burgenland
Helmut Schuster, Pensionistenverband Burgenland(Bild: Pensionistenverband Bgld.)

Zusätzlich gibt es beim Verband Personen, die beim Steuerausgleich behilflich sind. Auch auf Ständen bei Großveranstaltungen wie der Messe Oberwart oder dem Golser Volksfest bietet der Pensionistenverband Informationen zur Digitalisierung an. „Für jene, die die technische Ausstattung haben, haben wir ein paar Personen, die weiterhelfen können“, so Schuster.

Vertretungsbefugnis für wie viele?
Die Vertretungsbefugnis ist beim Steuerausgleich aber ein weiteres Problem: „Wir klären derzeit, wie viele Personen mit einer Befugnis vertreten werden können. Wenn das nur 10 bis 15 Leute wären, ist das für uns zu aufwendig“, meint er. Man betreue beim Stromtarif online oder beim Wärmepreisdeckel rund 300 Mitglieder, das sei eine Zahl, an die man sich bei der ID-Austria schon anlehnen könnte. Wenn immer nur 10 bis 15 Teilnehmer vertreten würden, wäre der Vorgang mit dem beschränkten Personalstand ein Problem. Hilfe zur ID-Austria gibt es übrigens auch bei der Arbeiterkammer oder in Volkshochschul-Kursen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
31.03.2026 06:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
5° / 7°
Symbol Regen
Güssing
2° / 9°
Symbol stark bewölkt
Mattersburg
4° / 7°
Symbol leichter Regen
Neusiedl am See
5° / 7°
Symbol leichter Regen
Oberpullendorf
5° / 7°
Symbol leichter Regen

krone.tv

Peru hat immer wieder mit heftigen Niederschlägen zu kämpfen.
Dürre, Sturzregen etc.
Wetterphänomen El-Niño für Herbst prognostiziert
Kardinal Pierbattista Pizzaballa wurde nun doch Zugang zur Grabeskirche gewährt. 
Skandal in Jerusalem
Netanyahu gewährt Kardinal Zugang zur Grabeskirche
Die Aktenberge sind riesig. Ständig trudeln neue Anzeigen ins Haus (Symbolfoto).
Vorwürfe haltlos
Familienvater seit Jahren Ziel von Horror-Anzeigen
Der Kreml trimmt die Bevölkerung von Kindesbeinen an auf Krieg.
„Erwachsen spielen“
Russische Kindergärten geben Drohnen-Unterricht
In dem geklauten Lastwagen waren KitKat-Schokoriegel, die in „ganz Europa“ ausgeliefert werden ...
Jetzt droht Engpass
Lastwagen mit zwölf Tonnen KitKat-Riegel geklaut
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Ex-ORF-Star wird des Missbrauchs beschuldigt
187.460 mal gelesen
Krone Plus Logo
Sophie H. ist heute 54, verheiratet und Kanzleiangestellte: „Ich wollte einfach nur, dass er ...
Steiermark
Schock: Star-Trompeter bricht live im TV zusammen
153.743 mal gelesen
Toni Maier, hier bei einem früheren Auftritt, brach Samstagabend zusammen. 
Society International
Arnie-Sohn holt sich dreifachen Bodybuilding-Sieg
111.450 mal gelesen
Joe Baena trat am Wochenende in Papas Fußstapfen: Der Sohn von Arnold Schwarzenegger konnte sich ...
Außenpolitik
Fallschirmjäger, Marines, Panzer: Trump rüstet auf
1111 mal kommentiert
Das amphibische Angriffsschiff „USS Tripoli“ ist in der Golfregion angekommen.
Gericht
Illegaler rammt Frau am Schutzweg, niemand haftet
882 mal kommentiert
Auf diesem Schutzweg in Wien-Landstraße rammte der Inder Ende 2022 die dreifache Mutter am ...
Kolumnen
Nächster Bundespräsident Kaiser oder Wehrschütz?
779 mal kommentiert
Brief an die „Krone“-Leser: Klaus Herrmann, Geschäftsführender Chefredakteur
Mehr Burgenland
Aktuelle Umfrage
Gute Noten für das Pflegesystem im Burgenland
Schwerpunktaktion
3,72 Promille! Alkolenker mähte Ortstafel nieder
Nachzahlung erkämpft
Endabrechnung nach Job-Aus war nicht korrekt
Wellness im Trend
Avita-Therme wieder zurück in der Erfolgsspur
Heftige Kritik
Lkw-Maut: Wirtschaft warnt vor höheren Kosten
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf