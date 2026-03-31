Senioren plagen sich noch sehr mit der ID-Austria

Vertretungsbefugnis für wie viele?

Die Vertretungsbefugnis ist beim Steuerausgleich aber ein weiteres Problem: „Wir klären derzeit, wie viele Personen mit einer Befugnis vertreten werden können. Wenn das nur 10 bis 15 Leute wären, ist das für uns zu aufwendig“, meint er. Man betreue beim Stromtarif online oder beim Wärmepreisdeckel rund 300 Mitglieder, das sei eine Zahl, an die man sich bei der ID-Austria schon anlehnen könnte. Wenn immer nur 10 bis 15 Teilnehmer vertreten würden, wäre der Vorgang mit dem beschränkten Personalstand ein Problem. Hilfe zur ID-Austria gibt es übrigens auch bei der Arbeiterkammer oder in Volkshochschul-Kursen.