ID Austria: Hunderttausenden droht Gang aufs Amt

Seit 2023 ersetzt die ID Austria die alte Handysignatur als digitale Identität für Amtsgeschäfte wie Finanz Online oder das AMS. Europaweit wird derzeit der „European Digital Identity Wallet“ vorbereitet, der eine sicherere, EU-weit interoperable Lösung bieten soll und ab Jahresende jedem EU-Bürger zur Verfügung stehen soll. Österreich ist an diesem Projekt bislang noch nicht beteiligt.