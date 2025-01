Plöckenpass-Straße teilweise wieder geöffnet

Mit 25. Jänner soll der Plöckenpass immer an Wochenenden passierbar sein. Das haben, wie berichtet, die zuständigen Behörden in Hermagor und in Italien beschlossen. Die Straße wird einspurig befahrbar sein, heißt es. Geöffnet wird die Plöckenpass-Straße aber vorläufig nur einspurig.