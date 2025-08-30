Neues Ziel: Plöckenpass soll einen Tunnel bekommen

In einem grenzüberschreitenden Treffen kamen Vertreter aus Kärnten und Friaul-Julisch-Venetien zusammen. Ziel ist es, bei Plöckenpass-Projekten enger zusammenzuarbeiten.
Stefano Mazzolini, Vizepräsident der Region Friaul, bekräftigte, dass seitens der italienischen Regierung Einigkeit herrsche und ein Scheiteltunnel von italienischer Seite favorisiert werde. Um eine Tunnellösung umzusetzen, gelte es in Kärnten, Wien, Brüssel und Straßburg zielgerichtete Aufklärungsarbeit zu leisten, so die Kärntner EU-Abgeordnete Elisabeth Dieringer-Granza und Marc Germeshausen von Europa Direkt Kärnten.
„Wenn die beiden Regionen es politisch wollen, wird die Finanzierung mit Unterstützung der EIB funktionieren“, so Enzo Unfer, ehemaliger Direktor der Europäischen Investitionsbank (EIB).
Kommentare
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.