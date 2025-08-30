Neues Ziel: Plöckenpass soll einen Tunnel bekommen

Stefano Mazzolini, Vizepräsident der Region Friaul, bekräftigte, dass seitens der italienischen Regierung Einigkeit herrsche und ein Scheiteltunnel von italienischer Seite favorisiert werde. Um eine Tunnellösung umzusetzen, gelte es in Kärnten, Wien, Brüssel und Straßburg zielgerichtete Aufklärungsarbeit zu leisten, so die Kärntner EU-Abgeordnete Elisabeth Dieringer-Granza und Marc Germeshausen von Europa Direkt Kärnten.