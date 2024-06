Hubert von Goisern nimmt sich eine längere Auszeit

Er ist zwischen Volks- und Rockmusik zuhause, zwischen dem Salzkammergut und der großen Welt: Hubert von Goisern (71) lässt sich kaum in eine Schublade schieben. In den vergangenen Monaten trat er nicht nur als Musiker, sondern auch als loyaler Mitstreiter der Kulturhauptstadt Salzkammergut 2024 auf. Kürzlich gab es erste Misstöne, das Salzkammergut sieht er als „Hohe See“. Darin ist er nun erstmals als Straßenmusiker unterwegs – bis Jahresende. Dann sperrt er seine Instrumente in den Kasten, will nur mehr für die Enkel musizieren. Aber er hat auch Großes vor.