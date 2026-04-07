Spritpreise: Grüne wollen günstigere Öffi-Tickets

Wer heute ein Klimaticket kaufe, sei für die nächsten zwölf Monate zum Fixpreis unterwegs, sagte Hanke. Die Mobilitäts- und Energiewende müsse vorangetrieben werden, etwa durch den Ausbau der Schiene, die Elektrifizierung der Bahn und den Ausbau der E-Lade-Infrastruktur. Damit ist er auf einer Linie mit den Grünen, die aber darauf hinweisen, dass der Preis für das Klimaticket gestiegen sei. Die Regierung mache den Umstieg „unnötig schwer“, sagte Jakob Schwarz, Budgetsprecher der Grünen. „Das Klimaticket muss wieder günstiger werden und E-Mobilität attraktiver. Wir müssen wieder in die Transformation der Industrie und vor allem in Erneuerbare investieren. Sonst zahlen die Menschen doppelt – an der Zapfsäule und durch schlechte Politik“, führte er aus.