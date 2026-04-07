 Edward sauer auf Andrew! Oster-Drama um Landhaus

Was für ein royales Chaos hinter den Mauern des Sandringham-Anwesens! Eigentlich wollten Prinz Edward und seine Frau Sophie die Osterfeiertage, wie gewohnt, ganz entspannt in der idyllischen Wood Farm verbringen – doch daraus wurde nichts. Der Grund: Ex-Prinz Andrew dachte gar nicht daran, das Haus freizugeben!
Statt königlicher Ruhe im Wunschdomizil mussten Edward (62) und Sophie (61) ins nahegelegene Gardens House ausweichen – ein Ferienhaus auf dem Gelände. Und das nur, weil Andrew (66) weiterhin die Wood Farm besetzt!
Andrew blockiert – obwohl er längst umziehen könnte
Mit der Marsh Farm steht ihm eigentlich bereits ein frisch renoviertes Anwesen zur Verfügung. Doch statt umzuziehen, soll er sich Zeit lassen und einfach zwischen beiden Häusern hin- und herpendeln.
Ein Insider packt aus: „Andrew wurde aus der Royal Lodge geschmissen, hat jetzt aber zwei Häuser. Das sorgt intern für ordentlich Frust – vor allem bei Edward und Sophie, die die Wood Farm nutzen wollten.“
Persönliches Krisengespräch gescheitert?
Berichten zufolge soll Edward sogar persönlich das Gespräch gesucht haben, um Andrew zum Umzug zu bewegen. Doch der zögerte offenbar weiter – sehr zum Ärger seines Bruders.
Dabei laufen die Umzugsarbeiten längst: Möbel, Gemälde und Bücher wurden bereits zur Marsh Farm transportiert. Alles deutet darauf hin, dass der Umzug kurz vor dem Abschluss steht. Warum also das Drama?
Luxus-Ferienhaus statt Wunschresidenz
Für Edward und Sophie blieb nur Plan B: Gardens House. Das ehemalige Gärtnerhaus bietet Platz für bis zu acht Personen – kostet in der Hochsaison aber auch stolze 4.700 Euro pro Woche.
Ein teurer Ersatz für das eigentlich geplante Osteridyll!
Neuer Ärger um Andrew
Der Streit zeigt einmal mehr: Auch abseits seiner skandalösen Verbindungen zu dem US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein sowie seiner Verhaftung wegen des Vorwurfs des Amtsmissbrauchs („Fehlverhalten in einem öffentlichen Amt“), sorgt Andrew für Spannungen innerhalb der Royals.
Ob der Umzug nun endlich erfolgt – oder der Zoff weitergeht? Hinter den Palastmauern brodelt es gewaltig!
Gute Laune beim Ostergottesdienst
Beim Ostergottesdienst der Royal Family am Sonntag in Windsor, von dem Andrew sowie seine Töchter Beatrice und Eugenie von vornherein ausgeschlossen waren, zeigten sich die Royals dennoch geschlossen gut gelaunt.
Prinz William und Prinzessin Kate, die seit ihrem Kampf gegen den Krebs zum ersten Mal wieder dabei war, zeigten sich gemeinsam mit ihren Kindern Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis. König Charles, in Begleitung von Queen Camilla, sorgte mit der liebevollen Begrüßung seiner Enkel für Schlagzeilen. Als er am Weg in die Kirche an ihnen vorbeikam, klopfte er Enkel Louis liebevoll auf die Schulter und stupste auch Enkelin Charlotte voller Freude, sie zu sehen.
Sophie unpässlich, royale Verlobte mit Tochter
Prinz Edward war mit seinem 18-jährigen Sohn, James, Earl of Wessex, zugegen. Seine Frau Sophie, die Herzogin von Edinburgh, war wegen einer Unpässlichkeit entschuldigt.
Prinzessin Anne besuchte den Gottesdienst mit ihrem Ehemann Sir Timothy Laurence sowie ihrem Sohn Peter Phillips, der in Begleitung seiner Verlobten Harriet Sperling, deren Tochter Georgina sowie seinen Töchtern Savannah und Isla kam.
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