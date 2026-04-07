 Edward sauer auf Andrew! Oster-Drama um Landhaus

Prinz William und Prinzessin Kate, die seit ihrem Kampf gegen den Krebs zum ersten Mal wieder dabei war, zeigten sich gemeinsam mit ihren Kindern Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis. König Charles, in Begleitung von Queen Camilla, sorgte mit der liebevollen Begrüßung seiner Enkel für Schlagzeilen. Als er am Weg in die Kirche an ihnen vorbeikam, klopfte er Enkel Louis liebevoll auf die Schulter und stupste auch Enkelin Charlotte voller Freude, sie zu sehen.