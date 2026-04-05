Kate erstmals wieder bei Ostergottesdienst dabei

Camilla mit Blumensträußen beschenkt

Laut der Nachrichtenagentur PA hatten sich mehr als 100 Menschen vor dem Schloss versammelt. König Charles III. (77) und Königin Camilla (78) trafen mit dem Auto ein und wurden von den Anwesenden mit „God save the King“-Rufen empfangen. Nach dem Gottesdienst überreichten Zuschauer der Königin einen Blumenstrauß.