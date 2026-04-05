Kate erstmals wieder bei Ostergottesdienst dabei

Beim traditionellen Ostergottesdienst auf Schloss Windsor Castle zeigte sich die britische Königsfamilie so bunt und präsent wie lange nicht. Allen voran: König Charles ganz in Blau, an seiner Seite Königin Camilla in auffälligem Rot. Doch für die größten Emotionen sorgte eine andere: Prinzessin Catherine!
In auffälligen Farben hat die britische Königsfamilie am traditionellen Ostergottesdienst auf Schloss Windsor teilgenommen. Besonders im Fokus stand Prinzessin Kate, die nach ihrer Krebsdiagnose im Jahr 2024 erstmals wieder bei den Feierlichkeiten dabei war.
Die 44-Jährige erschien gemeinsam mit ihrem Ehemann, Thronfolger Prinz William (43), sowie den drei gemeinsamen Kindern Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7).
Camilla mit Blumensträußen beschenkt
Laut der Nachrichtenagentur PA hatten sich mehr als 100 Menschen vor dem Schloss versammelt. König Charles III. (77) und Königin Camilla (78) trafen mit dem Auto ein und wurden von den Anwesenden mit „God save the King“-Rufen empfangen. Nach dem Gottesdienst überreichten Zuschauer der Königin einen Blumenstrauß.
Die schönsten Fotos der Royals beim Ostergottesdienst:
Für die Royals folgt der Termin auf einige schwierige Wochen: Charles‘ Bruder Andrew Mountbatten-Windsor war im Zusammenhang mit dem Skandal um den US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein vorübergehend festgenommen worden und wurde in weiterer Folge aus der Familie ausgeschlossen.
Töchter von Andrew nicht bei Gottesdienst
Seine Töchter, Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (36), nahmen nicht am Gottesdienst teil – laut Berichten mit Zustimmung des Königs. Es gilt jedoch als wahrscheinlich, dass sie auch künftig bei familiären Anlässen präsent sein werden.
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