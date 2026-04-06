Institut: Wer den Preis für höhere Pensionen zahlt

Mit zunehmendem Alter verschärft sich die Situation zusätzlich. Daten aus dem Fehlzeitenreport des WIFO zeigen, dass die Krankenstandsquote deutlich steigt: Während Beschäftigte mittleren Alters rund vier Prozent ihrer Arbeitszeit im Krankenstand sind, liegt der Anteil bei den 60- bis 64-Jährigen bereits bei 7,5 Prozent bei Männern und 8,5 Prozent bei Frauen. Damit ist die Quote mehr als doppelt so hoch wie bei den 45- bis 49-Jährigen.