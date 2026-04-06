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Unfall mit Taxi – Unfallgegner auf der Flucht

Wien
06.04.2026 11:13
Porträt von Hannah Tilly
Von Hannah Tilly

Schwerer Crash in Wien-Favoriten! In der Van-der-Nüll-Gasse krachten am späten Sonntagabend zwei Autos mit voller Wucht zusammen. Ein Taxi-Lenker wurde dabei verletzt. Doch anstatt anzuhalten und Hilfe zu leisten, gab der zweite Unfalllenker Gas und flüchtete vom Unfallort. 

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Der verletzte Fahrer musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Doch damit nicht genug: Der zweite Unfalllenker ergriff einfach die Flucht!

Zwei geparkte Autos touchiert
Mit seinem Kastenwagen raste der Unbekannte vom Unfallort davon und richtete dabei weiteren Schaden an – zwei geparkte Autos wurden touchiert und beschädigt.

Der Einsatz hatte auch Auswirkungen auf den öffentlichen Verkehr: Der Linienbetrieb musste im betroffenen Bereich vorübergehend eingestellt werden.

Nun ermittelt das Verkehrsunfallkommando auf Hochtouren – nach dem flüchtigen Lenker wird gefahndet.

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Wien
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