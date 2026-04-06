Unfall mit Taxi – Unfallgegner auf der Flucht

Schwerer Crash in Wien-Favoriten! In der Van-der-Nüll-Gasse krachten am späten Sonntagabend zwei Autos mit voller Wucht zusammen. Ein Taxi-Lenker wurde dabei verletzt. Doch anstatt anzuhalten und Hilfe zu leisten, gab der zweite Unfalllenker Gas und flüchtete vom Unfallort.