Unfall mit Taxi – Unfallgegner auf der Flucht

Schwerer Crash in Wien-Favoriten! In der Van-der-Nüll-Gasse krachten am späten Sonntagabend zwei Autos mit voller Wucht zusammen. Ein Taxi-Lenker wurde dabei verletzt. Doch anstatt anzuhalten und Hilfe zu leisten, gab der zweite Unfalllenker Gas und flüchtete vom Unfallort.
Der verletzte Fahrer musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Doch damit nicht genug: Der zweite Unfalllenker ergriff einfach die Flucht!
Zwei geparkte Autos touchiert
Mit seinem Kastenwagen raste der Unbekannte vom Unfallort davon und richtete dabei weiteren Schaden an – zwei geparkte Autos wurden touchiert und beschädigt.
Der Einsatz hatte auch Auswirkungen auf den öffentlichen Verkehr: Der Linienbetrieb musste im betroffenen Bereich vorübergehend eingestellt werden.
Nun ermittelt das Verkehrsunfallkommando auf Hochtouren – nach dem flüchtigen Lenker wird gefahndet.
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