Alkolenker wechselte schnell auf Beifahrersitz

Mann am Steuer

Nach dem Voralpenkreuz fuhr die Streife links beim betreffenden Auto vorbei und konnte am Fahrersitz einen jungen männlichen Lenker sehen. Am Beifahrersitz befand sich eine Frau. Nachdem ihm die Winkerkelle gezeigt wurde, bremste der Autofahrer abrupt ab, fuhr rechts auf den Pannenstreifen und blieb dort stehen. Die Polizisten gingen zum Fahrzeug und stellten überrascht fest, dass sich nun die Frau am Fahrersitz befand.