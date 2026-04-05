Alkolenker wechselte schnell auf Beifahrersitz

Mit bis zu 250 km/h donnerte ein Slowake am Ostersonntag über die Westautobahn im Raum Sattledt (Oberösterreich). Als die Polizei ihn schließlich anhalten konnte, saß plötzlich eine Frau am Steuer des Autos. Kein Wunder: Der Mann hatte 1,88 Promille intus.
Am Sonntag wurde gegen 8.15 Uhr von einer Zivilstreife ein Auto mit überhöhter Geschwindigkeit auf der A1 Fahrtrichtung Voralpenkreuz bei Sipbachzell gelasert. Die Streife nahm daraufhin die Verfolgung auf, wobei besagtes Fahrzeug weiter beschleunigte und die Zivilstreife mit geeichter Videoüberwachung bei der Nachfahrt eine Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h erreichte. Bei Sattledt konnte sie schlussendlich an den Raser aufschließen.
Mann am Steuer
Nach dem Voralpenkreuz fuhr die Streife links beim betreffenden Auto vorbei und konnte am Fahrersitz einen jungen männlichen Lenker sehen. Am Beifahrersitz befand sich eine Frau. Nachdem ihm die Winkerkelle gezeigt wurde, bremste der Autofahrer abrupt ab, fuhr rechts auf den Pannenstreifen und blieb dort stehen. Die Polizisten gingen zum Fahrzeug und stellten überrascht fest, dass sich nun die Frau am Fahrersitz befand.
Mann leugnete alles
Der männliche Lenker, ein 28-jähriger Slowake, war vorerst uneinsichtig und meinte, er sei nicht gefahren. Bei ihm konnte ein deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden, weshalb ein Alkotest durchgeführt wurde. Dieser verlief mit 1,88 Promille positiv. Bei der Frau handelte es sich um eine 34-jährige Slowakin. Der Führerschein wurde vorläufig abgenommen, wegen der Raserei wurden eine Sicherheitsleistung in der Höhe von 2050 Euro eingehoben.
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