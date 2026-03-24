Betrunkener E-Scooter-Raser von Polizei gestoppt

Wer auf zwei Rädern betrunken und zu schnell unterwegs ist, muss seinen Führerschein abgeben. Diese Erfahrung machte Montagnacht ein 42-jähriger Welser in seiner Heimatstadt, nachdem er mit seinem E-Scooter an einer Polizeistreife vorbeigebraust war. Er wurde angezeigt, muss auch mit einer saftigen Geldstrafe rechnen.