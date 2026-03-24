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1,24 Promille

Betrunkener E-Scooter-Raser von Polizei gestoppt

Oberösterreich
24.03.2026 07:00
Es ist gesetztlich verboten, in alkoholisiertem Zustand einen Scooter zu lenken.
Es ist gesetztlich verboten, in alkoholisiertem Zustand einen Scooter zu lenken.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Wer auf zwei Rädern betrunken und zu schnell unterwegs ist, muss seinen Führerschein abgeben. Diese Erfahrung machte Montagnacht ein 42-jähriger Welser in seiner Heimatstadt, nachdem er mit seinem E-Scooter an einer Polizeistreife vorbeigebraust war. Er wurde angezeigt, muss auch mit einer saftigen Geldstrafe rechnen.

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Montagnacht wurde eine Polizeistreife gegen 23.30 Uhr auf einen augenscheinlich übermotorisierten E-Scooter-Fahrer aufmerksam, der auf der Ringstraße in Wels am Gehsteig unterwegs war. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf, stoppten den 42-jährigen Einheimischen und unterzogen ihn einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle.

(Bild: P. Huber)

80 km/h schnell
Der E-Scooter wurde anschließend auf dem Rollenprüfstand getestet, wobei eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h festgestellt wurde. Außerdem wurde der Lenker auf seine Fahrtauglichkeit geprüft, da er Symptome einer Beeinträchtigung aufwies. Ein durchgeführter Alkotest ergab 1,24 Promille.

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