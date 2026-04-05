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Führerschein weg

Raser: „Muss schnell zu meinen Eltern fahren!“

Oberösterreich
05.04.2026 12:30
Der junge Mann war deutlich zu schnell unterwegs. (Symbolbild)
Der junge Mann war deutlich zu schnell unterwegs. (Symbolbild)(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Normal freuen sich Eltern ja, wenn ihre Kinder zu ihnen kommen. In dem Fall war die Freude etwas getrübt. Der Sohnemann war am Weg nach Hause so schnell unterwegs, dass er von der Polizei angehalten wurde. Seinen Führerschein ist er jetzt auch los.

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Am Samstag führte eine Polizeistreife gegen 22.50 Uhr in Lambach Geschwindigkeitsmessungen durch und wurde auch schnell „fündig“. Dabei konnte sie nämlich einen 20-jährigen Probeführerscheinbesitzer aus Lambach in einer 70 km/h beschränkten Zone mit einer Geschwindigkeit von 149 km/h messen (abzüglich Toleranz – 144 km/h).

Er hatte es eilig
Der 20-Jährige wurde einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle unterzogen und gab an, es eilig zu haben, da er schnell zu seinen Eltern nach Hause müsse. Das war denn nicht mehr möglich, denn dem Angezeigten wurde der Führerschein vorläufig digital und physisch abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Das Auto wurde nicht eingezogen, da der junge Mann nicht der Fahrzeughalter war.

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