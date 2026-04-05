Raser: „Muss schnell zu meinen Eltern fahren!“

Er hatte es eilig

Der 20-Jährige wurde einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle unterzogen und gab an, es eilig zu haben, da er schnell zu seinen Eltern nach Hause müsse. Das war denn nicht mehr möglich, denn dem Angezeigten wurde der Führerschein vorläufig digital und physisch abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Das Auto wurde nicht eingezogen, da der junge Mann nicht der Fahrzeughalter war.