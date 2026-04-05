Papst predigt: „Der Tod ist immer auf der Lauer“

„Es stimmt, dass es oft so scheint, als gäbe es Gott nicht: Wir sehen Ungerechtigkeit, Bosheit, Gleichgültigkeit und Grausamkeit, die nicht abnehmen. Aber ebenso sicher ist, dass mitten in der Dunkelheit immer etwas Neues zu wachsen beginnt, das früher oder später Frucht bringt, denn Ostern schenkt uns diese Hoffnung und erinnert uns daran, dass in Christus, dem Auferstandenen, jeden Tag eine neue Schöpfung möglich ist“, sagte Leo XIV. zu den Gläubigen.