Taufen und die Rückkehr vieler Papst-Traditionen

Premiere am Petersplatz

Am Ostersonntag findet schließlich die zentrale Feier statt: Vor Zehntausenden Gläubigen auf dem Petersplatz feiert der Papst die Auferstehung Christi. Im Anschluss richtet der Pontifex seine Osterbotschaft an die Welt. Darin geht es nicht nur um den Glauben, sondern auch um die großen Krisen unserer Zeit – von Kriegen über Armut bis hin zu gesellschaftlichen Spannungen. Den Abschluss bildet der traditionelle Segen „Urbi et Orbi“, den der Papst von der Loggia des Petersdoms spendet.