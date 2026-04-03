Zehntausende dabei
Karfreitagsprozession: Papst Leo trug Kreuz selbst
Papst Leo XIV. ist am Karfreitag zu einer Tradition der Osterfeierlichkeiten zurückgekehrt: Er hat das Kreuz bei der Karfreitagsprozession zur Erinnerung an den Leidensweg von Jesus Christus am Kolosseum selbst getragen.
Zu der stimmungsvollen Prozession am Karfreitag, mit der an die Leidensstationen Jesu erinnert wurde, versammelten sich Zehntausende Gläubige vor dem antiken Amphitheater. Viele trugen Kerzen in der Hand.
Vor dem Kreuzweg am Karfreitag gedachte der Papst im Petersdom des Leidens und Sterbens Jesu. Am Ende des Gottesdienstes kniete er vor dem Kreuz und verharrte im Gebet. Mit Leo XIV. nahmen zahlreiche Kardinäle, Bischöfe und Vertreter des diplomatischen Korps am frühen Abend an dem Wortgottesdienst und der Zeremonie der Kreuzverehrung teil.
Zehntausende begehen mit dem Papst den Beginn der Osterfeierlichkeiten:
Am Karfreitag wurde Jesus der Überlieferung nach zum Tode verurteilt und gekreuzigt. Der Kreuzweg zeichnet die letzten Stationen seines Leidenswegs nach. Verfasst wurden die Meditationen zu den Stationen des Kreuzwegs heuer vom Franziskaner Francesco Patton, der lange eine kirchliche Führungsposition im Nahen Osten innehatte.
Vorgänger starb am Ostermontag
Für Leo ist dies das erste Osterfest als Pontifex. Sein Vorgänger Papst Franziskus war am Ostermontag vergangenen Jahres im Alter von 88 Jahren gestorben. Wegen seiner angeschlagenen Gesundheit hatte der Argentinier zuletzt nicht mehr am Kreuzweg teilnehmen können, der nach Einbruch der Dunkelheit am Kolosseum stattfindet. Trotzdem kamen regelmäßig mehrere Zehntausend Gläubige zu dem fast 2000 Jahre alten Amphitheater.
Am Sonntag wird Leo nach einer großen Messe auf dem Petersplatz vor mehreren Zehntausend Menschen den Segen Urbi et Orbi (Der Stadt und dem Erdkreis) spenden.
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