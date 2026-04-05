Ostertage wurden für Urlauber zu Bergnot-Albtraum!

Besonders tragisch: In Obertauern kam für einen 40-jährigen Urlauber jede Hilfe zu spät. Der Slowake wurde nach einem Lawinenabgang auf der Plattenspitze mehr als zwei Meter tief verschüttet. 85 Einsatzkräfte suchten bei Nebel, Sturm und Regen nach dem Mann – am Samstagvormittag dann die traurige Gewissheit. Doch auch abseits dieses Unglücks gerieten zahlreiche Urlauber in Not ...