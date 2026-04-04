Freundinnen verirrten sich beim Wandern im Wald

Manchmal schneit es auch im April: Zwei tschechische Freundinnen hatten unterschätzt, dass der Winter im Salzkammergut besonders langsam weicht. Eine Wanderung von Hallstatt nach Gosau endete für das Duo im Wald. Bergretter bargen die Touristinnen.
Zwei tschechische Freundinnen im Alter von 28 Jahren und 21 Jahren reisten am Donnerstag gegen 21 Uhr mit öffentlichen Verkehrsmitteln und leichtem Gepäck, dennoch mit Sack und Pack, von Tschechien nach Salzburg. Von dort ging es mit dem Bus weiter nach Bad Ischl und mit Zug und Schiff nach Hallstatt. Die Nachtstunden ermöglichten kaum Schlaf.
Zu Mittag gestartet
Gegen 12 Uhr starteten die beiden Freundinnen von Hallstatt, um zu Fuß über einen Gebirgszug ihr Urlaubsdomizil in Gosau zu erreichen. Die geplante Route ist durchgehend als Forststraße ausgeprägt und im Sommer eine beliebte Mountainbikerunde. Bereits in einer Seehöhe von etwa 870 Metern war die Forststraße nicht mehr geräumt und die Schwierigkeiten im Schnee begannen rasch zuzunehmen. Die jungen Frauen waren vom Winter in den Bergen vollkommen überrascht und stapften im teils knietiefen Schnee bergwärts.
Deutlich unter einem geplanten Etappenziel, dem Strähnhag (1502 Meter), setzten die beiden gegen 16.25 Uhr in einer Seehöhe von etwa 1210 Metern einen Notruf ab. Sie haben zuvor zwei Kehren der Forststraße durch den steilen Wald abgekürzt und sich dabei schlussendlich vollkommen verausgabt. Es wurde der Bergrettungsdienst Hallstatt alarmiert und ein Alpinpolizist stieg derweil mit Schneeschuhen zum vermuteten Einsatzort auf.
Im weglosen Wald gesichtet
Gegen 18.15 Uhr konnten die leicht verängstigten Frauen knapp unterhalb der Forststraße im weglosen Waldgelände gesichtet werden. Mit gutem Zuspruch konnte der Rückweg angetreten werden, bis man etwas später auf den nachkommenden Bergrettungsdienst traf. Die beiden Frauen verweigerten ärztliche Hilfe und wärmten sich beim Bergrettungsdienst Hallstatt wieder auf.
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