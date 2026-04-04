Vermisster Slowake in Obertauern tot aufgefunden

Am Ostersamstag machten sich 85 Einsatzkräfte der Bergrettung, Alpinpolizei, Feuerwehr und der Polizei erneut auf die Suche. Bei Nebel, Sturm und Regen gestaltete sich die Suche enorm fordernd. Kurz vor 11 Uhr vormittags konnte man den Urlauber schließlich orten. Einsatzleiter Christian Binkl schildert: „Wir haben ihn ausgegraben und mussten feststellen, dass jede Hilfe zu spät kam.“ Der Mann wurde mehr als zwei Meter tief verschüttet, führte kein LVS-Gerät mit und konnte wetterbedingt noch nicht endgültig geborgen werden.