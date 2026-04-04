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Nach Lawinenabgang

Vermisster Slowake in Obertauern tot aufgefunden

Salzburg
04.04.2026 12:43
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Tragisches Unglück zu Ostern: Der seit Freitagabend als vermisst gemeldete 40-jährige Slowake in Obertauern konnte am Samstag nur noch tot aufgefunden werden. Wie die Bergrettung Obertauern schildert, startete man bereits am Abend des Karfreitags mit der Suche nach einem Urlauber, musste diese jedoch wegen der Dunkelheit abbrechen. Am Ostersamstag herrschte dann traurige Gewissheit ...

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Am Abend des Karfreitags meldeten die Angehörigen eines 40-jährigen, slowakischen Urlaubers diesen als vermisst. Er war in Obertauern auf der Plattenspitze unterwegs. Dort löste sich ein Schneebrett und verschüttete den Mann. Bereits am gestrigen Abend startete die Bergrettung Obertauern mit dem Hubschrauber Libelle die Suche, musste diese jedoch gegen 23.30 Uhr wegen der Dunkelheit abbrechen. 

Zitat Icon

Wir haben ihn ausgegraben und mussten feststellen, dass jede Hilfe zu spät kam.

Einsatzleiter Christian Binkl

Am Ostersamstag machten sich 85 Einsatzkräfte der Bergrettung, Alpinpolizei, Feuerwehr und der Polizei erneut auf die Suche. Bei Nebel, Sturm und Regen gestaltete sich die Suche enorm fordernd. Kurz vor 11 Uhr vormittags konnte man den Urlauber schließlich orten. Einsatzleiter Christian Binkl schildert: „Wir haben ihn ausgegraben und mussten feststellen, dass jede Hilfe zu spät kam.“ Der Mann wurde mehr als zwei Meter tief verschüttet, führte kein LVS-Gerät mit und konnte wetterbedingt noch nicht endgültig geborgen werden. 

Symbolbild
Symbolbild(Bild: Bergrettung Obertauern)

Aktuell herrscht Lawinenwarnstufe 2, was eigentlich mäßige Lawinengefahr bedeutet. Jedoch löste sich das Schneebrett auf einem Nord-Ost-Hang, was im heurigen Winter laut Binkl typisch für derlei Lawinenabgänge sei. 

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