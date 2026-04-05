Lawinenabgang am Großen Priel fordert Verletzten

Wie Alexander Binder von der Bergrettung Hinterstoder zur APA sagte, wurde bei dem Abgang eine Person leicht verletzt. Sie wurde vom Rettungshelikopter Martin 3 ins Krankenhaus nach Kirchdorf an der Krems geflogen. Der Polizeihubschrauber Libelle brachte die drei unverletzt gebliebenen Begleiter auf das Prielschutzhaus.

Ein 49-jähriger tschechischer Staatsangehöriger hatte mit seinem 15-jährigen Sohn sowie zwei Slowaken im Alter von 48 und 15 Jahren (ebenfalls Vater und Sohn) gemeinsam eine Tour vom Prielschutzhaus auf den Großen Priel unternommen.