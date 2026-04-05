Im Schnee gefangen! Trio in Tiroler Alpen gerettet

Dramatische Szenen am Samstag in den Ammergauer Alpen in Tirol: Drei junge Wanderer aus Deutschland (21 und 22 Jahre alt) gerieten am Schönjöchl (1661 Meter) plötzlich in eine gefährliche Lage – und mussten per Hubschrauber gerettet werden.
Die Männer waren vom Plansee im Bezirk Reutte aufgebrochen, doch die winterlichen Bedingungen wurden ihnen schnell zum Verhängnis. Tiefschnee bremste das Trio massiv aus – laut eigenen Angaben versanken sie bei jedem Schritt bis zur Hüfte im Schnee!
Trio kam plötzlich vom Weg ab
Dann der folgenschwere Fehler: Die Wanderer kamen vom markierten Weg ab und gerieten immer weiter in steiles, unwegsames Gelände. Plötzlich gab es kein Vor und kein Zurück mehr.
Gegen 13.10 Uhr dann der verzweifelte Notruf. Die Bergrettung rückte mit einem Hubschrauber aus und konnte das Trio schließlich aus ihrer misslichen Lage befreien. Glück im Unglück: Alle drei blieben unverletzt.
Die Polizei übt dennoch Kritik: Für die schwierigen Schneeverhältnisse seien die Männer unzureichend ausgerüstet gewesen.
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