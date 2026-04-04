Chinesische Touristin vom Untersberg gerettet

Eine chinesische Studentin wollte am Samstag in ihrem Osterurlaub den Salzburger Untersberg via Reitsteig erklimmen. Auf 1200 Meter Seehöhe kam sie im Schnee nicht mehr weiter. Nach dem Notruf eilten ihr Bergretter aus Grödig zu Hilfe.
Sieben Bergrettungskräfte der Ortsstelle Grödig und das Team des Polizeihubschraubers Libelle rückten zum Einsatz aus. Aufgrund des Nebels konnte das Hubschrauberteam keine Taubergung an der Stelle, an der sich die Frau befand, durchführen.
Bergretter fuhren daraufhin mit der Seilbahn auf den Untersberg, stiegen von der Bergstation (1776 Meter Seehöhe) zunächst zu Fuß ab und seilten sich dann zu der in Bergnot geratenen Wanderin ab.
„Sie war unverletzt, aber sie sagte, dass ihr kalt sei. Wir versorgten sie mit trockener Kleidung und stiegen mit ihr bis unter die Nebelgrenze ab“, schildert Ortsstellen- und Einsatzleiter Alexander Schweiger, der auch stellvertretender Bezirksleiter der Bergrettung im Flachgau ist.
Unterhalb der Nebelgrenze konnte das Hubschrauberteam eine Taubergung durchführen und die Wanderin anschließend ins Tal fliegen.
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