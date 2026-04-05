USA: „Militärische Anführer“ des Iran getötet

Bei einem Luftangriff auf die iranische Hauptstadt Teheran sind laut US-Präsident Donald Trump zahlreiche hochrangige Militärvertreter des Iran getötet worden. Zum genauen Zeitpunkt machte er keine Angaben. Sie hätten „das Land schlecht und unklug geführt“, schrieb Trump am Samstagabend auf seiner Plattform Truth Social.
Demnach gab es Explosionen. Laut einem Bericht griff das US-Militär auch das Gebiet an, in dem sich das vermisste US-Besatzungsmitglied befand. Es sei zu einem „heftigen Feuergefecht“ gekommen, sagte ein Beamter. Der verletzte Soldat wurde vor dem iranischen Militär in Sicherheit gebracht und soll nun in Kuwait behandelt werden.
Die israelische Armee, die mit den USA im Iran-Krieg verbündet ist, hat unterdessen einen Industriekomplex zur Herstellung von Chemikalien für die Waffenproduktion bombardiert. Die iranische Nachrichtenagentur Tasnim hatte zuvor von drei Einschlägen berichtet. Es sei sehr wahrscheinlich, dass es Tote und Verletzte gegeben habe, hieß es. Die Nachrichtenagentur ISNA meldete fünf Tote, Staatsmedien sprachen wiederum von fünf Verletzten. In den getroffenen Anlagen werden unter anderem Materialien für Sprengstoffe, ballistische Raketen und andere Waffensysteme produziert.
Verletzte bei iranischen Angriffen in Israel
Das iranische Militär griff in der Nacht auf Sonntag erneut Israel an. Eine Rakete sei in Südisrael in ein unbewohntes Gebiet eingeschlagen, teilte das Militär mit. Während des Tages waren in Vororten von Tel Aviv Wohnhäuser bei Raketenbeschuss stark beschädigt worden. Vier Menschen wurden verletzt.
Auch der Golfstaat Kuwait meldete Beschuss aus dem Iran. Infrastruktur und Regierungsgebäude wurden getroffen, darunter das Finanzministerium. Eine Drohne traf eine Anlage des Ölkonzerns Kuwait Petroleum Corporation. Verletzt wurde niemand. Seit Beginn der israelisch-amerikanischen Angriffe vor fünf Wochen feuert das iranische Militär im Gegenzug Raketen und Drohnen auf Kuwait und andere Golfstaaten, die US-Militärbasen beherbergen.
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