USA: „Militärische Anführer“ des Iran getötet

Die israelische Armee, die mit den USA im Iran-Krieg verbündet ist, hat unterdessen einen Industriekomplex zur Herstellung von Chemikalien für die Waffenproduktion bombardiert. Die iranische Nachrichtenagentur Tasnim hatte zuvor von drei Einschlägen berichtet. Es sei sehr wahrscheinlich, dass es Tote und Verletzte gegeben habe, hieß es. Die Nachrichtenagentur ISNA meldete fünf Tote, Staatsmedien sprachen wiederum von fünf Verletzten. In den getroffenen Anlagen werden unter anderem Materialien für Sprengstoffe, ballistische Raketen und andere Waffensysteme produziert.