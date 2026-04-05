Winzige Bläschen mit einer großen Zukunft

Wenn Eva Rohde zu Erklärungen ausholt, klingt das irgendwie geheimnisvoll: Die Transfusionsmedizinerin und ihr Team arbeiten im Labor daran, komplexe Vorgänge in unserem Körper weiter zu entschlüsseln. Ihr Forschungsfeld ist noch jung. Es geht um Bläschen, die in allen Körperflüssigkeiten vorkommen. Die Größe dieser Winzlinge liegt im Nanometerbereich, was einem Milliardstel (!) Meter entspricht. Vesikel sind damit zehn- bis tausendmal kleiner als die meisten Zellen selbst.