Forschungsprojekt: Die Natur unterm Mikroskop

Schrillen schon die Alarmglocken? „Ja, leider. Der Artenrückgang passiert auch in den Schutzgebieten“, so Professor Tribsch. Österreich sei längst keine Insel der Seligen mehr. Nördlich der Alpen sind 50 Prozent der Arten gefährdet. Im Gebirge nimmt der Grad an Bedrohung leicht ab.