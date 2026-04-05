Bub (13) soll in Volksschule: Sieben „Verdächtige“

Brechstange statt Bleistift: Mit einer elfseitigen Sachverhaltsdarstellung wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs (§302) wollen nun die Eltern des 13-Jährigen aus dem Bezirk Gmunden Druck auf die Bildungsdirektion machen. Die Vorgeschichte ist bekannt: Wie die „Krone“ als Erstes ausführlich berichtete, hat der Jugendliche seit viereinhalb Jahren keine öffentliche Schule mehr besucht.