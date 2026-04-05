Bub (13) soll in Volksschule: Sieben „Verdächtige“

Ein 13-Jähriger war schon seit viereinhalb Jahren nicht mehr in der Schule. Seine Eltern sind mit der Bildungsdirektion Oberösterreich wegen seiner Einstufungsprüfung über Kreuz und ließen nun von ihrem Anwalt bei der Staatsanwaltschaft Linz eine Sachverhaltsdarstellung einreichen. Darin werden sieben Verdächtige des Amtsmissbrauchs beschuldigt.
Brechstange statt Bleistift: Mit einer elfseitigen Sachverhaltsdarstellung wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs (§302) wollen nun die Eltern des 13-Jährigen aus dem Bezirk Gmunden Druck auf die Bildungsdirektion machen. Die Vorgeschichte ist bekannt: Wie die „Krone“ als Erstes ausführlich berichtete, hat der Jugendliche seit viereinhalb Jahren keine öffentliche Schule mehr besucht.
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