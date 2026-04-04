Online-Dating wurde für Frau in Wien zum Albtraum

Heftiger Zwischenfall Freitagabend in Wien-Fünfhaus: Ein 31-jähriger Mann aus Portugal konnte offenbar nicht akzeptieren, dass seine Online-Bekanntschaft mit einer 30-jährigen Wienerin beendet war.
Gegen 19.30 Uhr tauchte der aufgebrachte Mann plötzlich vor der Wohnung der Frau auf. Als sie ihn nicht hineinließ und sofort die Polizei verständigte, eskalierte die Situation: Der Portugiese trat mehrmals gegen die Wohnungstür und schlug mit der Faust die Verglasung der Stiegen- und Wohnhaustüre ein.
Stark alkoholisiert in Wohnung angetroffen
Beamte des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus konnten den Täter wenig später zu Hause antreffen. Dort zeigte er sich aggressiv und uneinsichtig – ein Alkoholtest ergab 2,2 Promille. Gegen ihn wurden Anzeige wegen Sachbeschädigung sowie ein Betretungs- und Annäherungsverbot und ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.
Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamts Wien bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an
Weitere Ansprechpartner:
Seitenspiegel von Streifenwagen abgetreten
Doch damit nicht genug: Kaum aus der Polizeiinspektion entlassen, sollen Zeugen den Mann dabei beobachtet haben, wie er die Seitenspiegel zweier geparkter Streifenwagen mit dem Fuß abtrat. Die alarmierten Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten den 31-Jährigen erneut festnehmen. Der Mann befindet sich nun in polizeilichem Gewahrsam.
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