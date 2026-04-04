Online-Dating wurde für Frau in Wien zum Albtraum

Seitenspiegel von Streifenwagen abgetreten

Doch damit nicht genug: Kaum aus der Polizeiinspektion entlassen, sollen Zeugen den Mann dabei beobachtet haben, wie er die Seitenspiegel zweier geparkter Streifenwagen mit dem Fuß abtrat. Die alarmierten Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten den 31-Jährigen erneut festnehmen. Der Mann befindet sich nun in polizeilichem Gewahrsam.