Rehhagel meets Merz

Gerade in Fußballbewerben erscheint es sinnvoll, rasch auf eine vernünftige Reduzierung des Teilnehmerfeldes hinzuarbeiten, damit nicht allzu viel Zeit vergeht, bis der Sieger gekürt werden kann. Die UEFA geht da mit gutem Beispiel voran und hat es im aktuellen Champions League-Bewerb geschafft, nach nur dreieinhalb Monaten (vom Qualifikations-Gedöns reden wir da gar nicht) und läppischen 144 Spielen das Teilnehmerfeld von 36 auf 24 zu reduzieren. Und so wissen wir seit Mittwochabend, dass sowohl der kasachische Vertreter FK Qairat Almaty als auch der Paphos FC aus Zypern keine Gelegenheit haben werden, am 30. Mai den Henkelpott in den Budapester Nachthimmel zu recken. Die Frankfurter Eintracht übrigens auch nicht, aber mit ihrem Punkteschnitt von 0,5 pro Match würde sie selbst in der zweiten österreichischen Liga nur den SV Stripfing/Weiden hinter sich lassen. Aber auch nur, weil dieser den Spielbetrieb längst eingestellt hat.