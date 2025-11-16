Nur keine Panik!

So manches spricht dafür, denn das Team von Gennaro Gattuso darf heute Abend das letzte und alles entscheidende Match gegen Norwegen im heimischen Stadio Giuseppe Meazza bestreiten. So manches spricht allerdings auch dagegen, denn da der Quali-Modus bei Punktegleichheit nicht den direkten Vergleich, sondern die Tordifferenz aus allen Gruppenspielen heranzieht, müssten die Azzurri einen Sieg mit neun Toren Unterschied einfahren. Muss aber kein 9:0 sein, denn selbst wenn ein gut aufgelegter Erling Haaland sechs Mal für Norwegen treffen sollte, wäre man mit einem 15:6 ebenfalls ungefährdet bei der WM dabei. Und so wird das italienische Motivationsteam alles daransetzen, Spiele wie das 11:3 gegen Ägypten bei Olympia 1928 oder das 9:0 gegen die USA aus dem Jahr 1948 in das Mindset der Spieler zu kriegen, damit in der Kabine erst gar keine Zweifel an der Realisierbarkeit der Aufgabe aufkommen.