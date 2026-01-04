Mein Name ist Bond, Jürgen Bond

Weil wir gerade von James Bond sprechen: Man muss ja immer Obacht geben wie ein Haftelmacher, damit einem keine peinlichen Verwechslungen unterlaufen. Denn es gibt zumindest zwei James Bonds, die sich einen Namen gemacht haben. Am bekanntesten ist natürlich der 1900 in Philadelphia geborene Ornithologe, dessen Publikation „Birds of the West Indies“ auch heute noch als Standardwerk gilt und in der mittlerweile fünften Auflage nach wie vor erhältlich ist. Nicht ganz so berühmt, ein wenig aber dann doch, ist die von Ian Fleming geschaffene Figur des Geheimagenten James Bond, einem Kind des Ruhrgebiets, das am 11. November 1920 in Wattenscheid, heute ein Stadtteil von Bochum, das Grubenlicht der Welt erblickt hat. Wer genau hinschaut, kann in der Episode „Liebesgrüße aus Moskau“ den Eintrag „Wattenscheid, Germany“ in seinem Ausweis sehen.