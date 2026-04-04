Gefängnis Alcatraz soll wieder betrieben werden

Wegen hoher Kosten geschlossen

Ausgerechnet die hohen Kosten waren aber der Grund, weshalb die Gefängnisinsel 1963 geschlossen wurde. Es bot Platz für 336 Insassinnen und Insassen, darunter waren berühmte Kriminelle wie der Mafiaboss Al Capone. Zudem war die Anlage Schauplatz abenteuerlicher Fluchtversuche. Einer davon, der Ausbruch von Frank Morris, bot die Vorlage für den Roman „Flucht von Alcatraz“ von J. Campbell Bruce und dessen gleichnamiger Verfilmung von 1979 mit Clint Eastwood in der Hauptrolle.