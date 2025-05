Alcatraz-Wiedereröffnung: Ex-Häftling ist entsetzt

„Diese Idee ist von vorneherein so tot, wie alle Häftlinge“

Hopkins kam 1963 frühzeitig wieder frei, im selben Jahr, in dem die Gefängnisinsel auf Dauer dicht machte. Heute lebt er in Florida, verbringt die meiste Zeit vor dem Fernseher und verfolgt die Politik seines Präsidenten. Der Greis war geschockt, als er live auf „FoxNews“ hörte, wie Trump eine geplante Neueröffnung von Alcatraz als Symbol seines Regimes für „Recht und Ordnung“ verkündete: „Diese Idee ist von vorneherein so tot, wie alle Häftlinge, die jemals in den Zellen dort gefangen waren – außer mir natürlich!“ So müsste man laut Hopkins zuerst einmal Rohre durch die Bay legen, um ein Abwassersystem zu bauen. Damals sei das Klärwasser einfach ins Meer geleitet worden: „Allein das wäre schon sündhaft teuer und auch die Gebäude waren zu meinen Zeiten schon ziemlich heruntergekommen!“