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„Krone“-Kommentar

Elite-Truppen mit Pferdeschwanz

Kolumnen
04.04.2026 11:00
Analysiert für die „Krone“: Andreas Mölzer
Analysiert für die „Krone“: Andreas Mölzer(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Porträt von Andreas Mölzer
Von Andreas Mölzer
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Unsere Sorgen möcht ich haben, dürfte der gelernte Österreicher dieser Tage seufzen, wenn er vom jüngsten Entscheid des Höchstgerichts hört: Endlich, endlich dürfen männliche Soldaten unseres Bundesheers nämlich auch Zöpfe und Pferdeschwänze zum Kampfanzug tragen.

EINERSEITS entspricht der Spruch des Höchstgerichts auf die Klage eines Vorarlberger Offiziers schlicht und einfach dem Gleichheitsgrundsatz: Warum sollte Männern verboten sein, was Frauen erlaubt ist?

ANDERERSEITS ist das ja eigentlich nur eine Rückbesinnung auf uralte historische Traditionen: Die alten Germanen zogen bekanntlich halb nackt mit wehendem Haupthaar und wallenden Bärten in die Schlacht. Und die edlen Ritter des Mittelalters bargen ihr gelocktes Haupthaar mühsam unter ihren Vollvisierhelmen. Die Heerführer der Barockzeit trugen gewaltige Perücken, und jeder Feldwebel hatte seinen Zopf.

Na hoffentlich tritt dann Generalstabschef Striedinger demnächst bei seinem Abschied nicht wie weiland Prinz Eugen im Kürass und mit Allonge-Perücke auf. Ministerin Claudia Tanner bliebe dann nämlich das Maria-Theresia-Kostüm nicht erspart. Und das Gardebataillon müsste wohl in Deutschmeisteruniform aufmarschieren.

Verglichen mit derlei Problemen sind Fragen wie jene der Wehrdienstverlängerung oder der Finanzierung der Neubeschaffung von Abfangjägern ja wirklich harmlos.

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