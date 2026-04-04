Elite-Truppen mit Pferdeschwanz

ANDERERSEITS ist das ja eigentlich nur eine Rückbesinnung auf uralte historische Traditionen: Die alten Germanen zogen bekanntlich halb nackt mit wehendem Haupthaar und wallenden Bärten in die Schlacht. Und die edlen Ritter des Mittelalters bargen ihr gelocktes Haupthaar mühsam unter ihren Vollvisierhelmen. Die Heerführer der Barockzeit trugen gewaltige Perücken, und jeder Feldwebel hatte seinen Zopf.