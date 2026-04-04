Elite-Truppen mit Pferdeschwanz

Unsere Sorgen möcht ich haben, dürfte der gelernte Österreicher dieser Tage seufzen, wenn er vom jüngsten Entscheid des Höchstgerichts hört: Endlich, endlich dürfen männliche Soldaten unseres Bundesheers nämlich auch Zöpfe und Pferdeschwänze zum Kampfanzug tragen.
EINERSEITS entspricht der Spruch des Höchstgerichts auf die Klage eines Vorarlberger Offiziers schlicht und einfach dem Gleichheitsgrundsatz: Warum sollte Männern verboten sein, was Frauen erlaubt ist?
ANDERERSEITS ist das ja eigentlich nur eine Rückbesinnung auf uralte historische Traditionen: Die alten Germanen zogen bekanntlich halb nackt mit wehendem Haupthaar und wallenden Bärten in die Schlacht. Und die edlen Ritter des Mittelalters bargen ihr gelocktes Haupthaar mühsam unter ihren Vollvisierhelmen. Die Heerführer der Barockzeit trugen gewaltige Perücken, und jeder Feldwebel hatte seinen Zopf.
Na hoffentlich tritt dann Generalstabschef Striedinger demnächst bei seinem Abschied nicht wie weiland Prinz Eugen im Kürass und mit Allonge-Perücke auf. Ministerin Claudia Tanner bliebe dann nämlich das Maria-Theresia-Kostüm nicht erspart. Und das Gardebataillon müsste wohl in Deutschmeisteruniform aufmarschieren.
Verglichen mit derlei Problemen sind Fragen wie jene der Wehrdienstverlängerung oder der Finanzierung der Neubeschaffung von Abfangjägern ja wirklich harmlos.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.