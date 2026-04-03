Welche Überflüge mit Neutralität vereinbar sind

„Rechtlich“, so Müller, „könnte sich Österreich am Ukraine-Krieg beteiligen wie es will. Auch mit Soldaten. Dass es das nicht tut, ist eine politische Entscheidung.“ Die Neutralität ist kein klarer Zustand mehr, sondern ein Balance-Akt, abhängig davon ob es eine EU-Position gibt oder nicht. Im Iran-Konflikt ist die EU sich nicht einig. Es gibt keine gemeinsame Linie. Deshalb agiert Österreich im klassischen, strengeren Sinne neutral. Das führt zu einer merkwürdigen Lage. In einem Krieg ist Österreich indirekt eingebunden, im anderen strikt neutral. „Das wirkt natürlich seltsam“, sagt Müller. Rechtlich sei das sauber – politisch aber schwer zu erklären.