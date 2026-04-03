US-Militär überfliegt Österreich – trotz Verbot!

„Konformer Überflug“ trotz Neutralitätsgesetz

Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums betonte, dass es sich um einen „konformen Überflug“ handelte. Die Aufklärungssensorik sei über Österreich abgeschaltet worden, der Zielflughafen befinde sich auf griechischem Gebiet, das nicht im Konflikt involviert sei. Dennoch widerspricht dies der offiziellen Linie vom Vortag: Am Donnerstag hatte das Verteidigungsministerium den USA die Nutzung des Luftraums für Iran-Kriegseinsätze explizit verweigert. Grund sei das heimische Neutralitätsgesetz, hieß es damals.