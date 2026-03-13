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Italien im Einsatz

Russischer Tanker treibt beschädigt im Mittelmeer

Ausland
13.03.2026 16:56
Italiens Küstenwache im Einsatz (Archivbild)
Italiens Küstenwache im Einsatz (Archivbild)(Bild: AP/MARCO DI LAURO)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der russische Gastanker „Arctic Metagaz“ treibt derzeit möglicherweise manövrierunfähig im Mittelmeer. Das Schiff soll von einer Drohne angegriffen worden sein. Italien schickte bereits einen Schleppert. 

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Das Schiff, das Diesel und Flüssiggas an Bord hat, treibt derzeit zwischen Malta und der italienischen Insel Lampedusa. Es soll von einer ukrainischen Drohne getroffen worden sein. Die italienische Marine hat vorsorglich einen Schlepper und ein Reinigungsschiff in der Nähe des Tankers stationiert.

Quellen zufolge bewegt sich der Tanker mit den Strömungen ostwärts in Richtung Malta. Italien verfolge die Lage genau und sei bereit, Malta bei der Handhabung der Situation zu unterstützen, erklärte die Regierung nach der Sitzung unter der Leitung der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni.

Video: Auf dem Schiff war ein Feuer ausgebrochen. Verschiedene Quellen sprechen von einem Drohenangriff. 

Schiff angeblich Teil der Schattenflotte Russlands
Das Schiff gehört angeblich zur Schattenflotte Russlands, die genutzt wird, um Sanktionen nach der Invasion der Ukraine 2022 zu umgehen. Der russische Tanker war am Dienstag vergangener Woche vor der Küste Libyens nach Explosionen in Brand geraten. Russland wirft der Ukraine vor, das Schiff mit einem unbemannten Drohnenboot angegriffen zu haben. Die Besatzung verließ das Schiff in einem Rettungsboot und sei gerettet worden. Präsident Wladimir Putin sprach von einem „Terroranschlag“.

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Die libysche Küstenwache hatte zunächst sogar berichtet, dass das Schiff untergegangen sei. Dann tauchten jedoch Fotos auf, die die schwer beschädigte „Arctic Metagaz“ mit erheblicher Schlagseite zeigen sollen. Der Tanker kam nach russischen Angaben mit allen gültigen Papieren und gemäß internationaler Regeln aus dem russischen Hafen Murmansk.

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