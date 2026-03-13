Russischer Tanker treibt beschädigt im Mittelmeer

Schiff angeblich Teil der Schattenflotte Russlands

Das Schiff gehört angeblich zur Schattenflotte Russlands, die genutzt wird, um Sanktionen nach der Invasion der Ukraine 2022 zu umgehen. Der russische Tanker war am Dienstag vergangener Woche vor der Küste Libyens nach Explosionen in Brand geraten. Russland wirft der Ukraine vor, das Schiff mit einem unbemannten Drohnenboot angegriffen zu haben. Die Besatzung verließ das Schiff in einem Rettungsboot und sei gerettet worden. Präsident Wladimir Putin sprach von einem „Terroranschlag“.