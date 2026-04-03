Illegale Spermaspenden: Bewährungsstrafe für Mann

Er habe sich „nützlich gefühlt“, sagte er aus. Mit seinem Angebot habe er helfen wollen, die hohen bürokratischen Hürden für eine künstliche Befruchtung per Samenspende zu umgehen. Etwa 7000 Menschen hatten sich auf der Website angemeldet, die zwischen 2019 und 2025 betrieben wurde. Der Spender hatte die Wahl, Sperma in einem Behälter abzugeben, oder mit der Frau Sex zu haben.