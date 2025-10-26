„Keine Lobby, Politiker sehen Betroffene nicht“

„Kinderwunschpaare gehen nicht auf die Straße“

Während er hier Lockerungen fordert, sieht Obruca in anderen Bereichen der Reproduktionsmedizin die Notwendigkeit, mehr Kriterien gesetzlich zu definieren. Als Beispiel nennt er das Alter der Patientinnen für Eizellen- und Samenspenden, da diese in Österreich lebenslang verwendet werden dürfen, sprich sich eine Frau auch mit 60 Jahren noch künstlich befruchten lassen könnte. „Inzwischen wird vermittelt, dass eh alles möglich sei. Die Eizellenqualität ist mit über 40 Jahren aber nicht mehr so gut.“ Der IVF-Fonds, der Paare bei den Kosten der Behandlung unterstützt, endet bereits mit dem 40. Lebensjahr der Frau und dem 50. des Mannes. „Er deckt vieles ab wie Unfruchtbarkeit aufgrund von Endometriose und Hormonstörungen, aber idiopathische Sterilität nicht“, kritisiert Obruca.